Son dakika flaş haber! Emekliye 10 bin TL ödeme olacak! Yarın alabilirsiniz

Emekli maaşı alan vatandaşlar için yeni bir haber geldi ve emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alan tüm vatandaşlara 10000 TL'ye kadar kredili mevduat hesabı verileceği açıklandı. Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden düzenli olarak alan vatandaşlar, kredi kullanmasalar bile internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvuru yaparak kredili mevduat hesabı bir diğer adıyla artı para alabilirler. 10 bin TL'ye kadar hesabınıza yüklenecek olan bu paralara başvurularınızı yapmak için internet bankacılığını kullanabilirsiniz.

Emekli maaş hesabınız üzerinden verilecek olan 10000 TL, ödemelerde şartları uygun olan kişiler emekli maaşlarını almış oldukları bankalar üzerinden istedikleri zaman internet bankacılığı şubesine girebilir ve buradan, kredili mevduat hesabı başvurusu yapabilir. Daha önce düşük limitlerle kredili mevduat hesabı başvurusu yapıp onay alan vatandaşlar, düzenli ödemeler yapmış olmaları durumunda bu limitlerini yükseltebilirler.

10 bin TL'ye kadar verilecek olan bu ödemelerde 12 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak geri ödemenizi de yapabilecek, onay almanız durumunda hesabınızdaki bu parayı istediğiniz gibi kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank, Halkbank özellikle de emekli maaşını ilk defa kamu bankalarına taşıyarak, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara ihtiyaç kredisiyle birlikte hem kredili mevduat hesabı verecek hemde kredi kartı isteyen vatandaşları kredi kartı da verecektir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapılacak olan bok nakit başvurularında ön şartları uygun olan tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde işlem yaparak ödeme alabilmektedirler.