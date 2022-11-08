Son Dakika Flaş Gelişme Yaşandı! Maden İşçilerinin Ailelerinin Hakları Korumaya Alınıyor

Maden İşçilerinin Ailelerinin Hakları Korumaya Alınıyor. Bartın ilinde meydana gelen ve 41 maden işçinin ölümüyle sonuçlanan maden kazasında işçilerin geride kalan ailelerine yönelik hakların sıkı bir şekilde korunacağı açıklandı. Sigortaya bağlı olarak çalışan işçilerden herhangi bir talep bedeli istenmeden ölüm aylığı verileceğine yönelik karar açıklandı.

Ölüm Aylığı Ve Kamuda Sürekli İşçi Olma İmkânı

41 maden şehidinin geride kalan eşleri ve çocuklarının mağdur olmaması için devlet kısa sürede önemli kararlara adım attı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat kendi açıklamalarına göre işçilerin aileleri için birçok desteğin verileceğine yönelik düzenlemelerin kısa sürede tamamlanacağı ifade edildi. Ölüm maaşı alacak olan yakınlarına bir diğer kolaylık da prim borçları üzerinden sağlanacaktır. Ölen işçilerin prim borçlarının silinmesi kararını da açıklayan Cumhurbaşkanı başka birçok desteğinde ivedilikle yerine getirileceği haberini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek olan aylık için sigortalı ölen işçinin ailesinden herhangi bir talebin istenmeyeceği de duyuruda yer aldı. Bu şekilde geride kalanların mağdur edilmemesi hedefleniyor. Ayrıca kamu kurumlarına yönelik sürekli işçi alımı hakkının da tanınacağına yönelik düzenlemenin de detayları açıklandı. Ölen madencinin eşi, çocuğu olmazsa kardeşlerinden birisi için tek kişi ile sınırlı olmak şartıyla alım yapılacağı açıklandı.

Geride Kalanların Mağduriyeti Giderilmek İsteniyor

Ülkemizi derinden etkileyen maden kazasında 41 işçi hayatını kaybetmişti. İşçilerin geride kalan eş, çocuk, anne - baba ve kardeş gibi akrabalarına yönelik birçok desteğin hükümet tarafından kısa sürede karara bağlanacağı ve uygulamaya alınacağı da açıklandı. Ölüm aylığı için ek bir koşulun aranmayacağına yönelik açıklamalardan sonra prim borçlarına yönelik düzenlemelerinde hızlı bir şekilde tamamlanması hedefleniyor.

Kamu kuruluşlarına yönelik sürekli işçi alımlarında da ölen madencilerin yakınlarına özel olarak 1 kişinin alınmasına yönelik hakkın da verileceği yer aldı. Sigorta primi borcu ve ölen işçilerin ailelerine yönelik ölüm aylığı ödenmesine yönelik desteklerin bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istendiği de eklendi. 41 işçinin ölümüyle sonuçlanan maden kazası başta Bartın ili olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanını derinden etkilemişti.