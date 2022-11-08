Son Dakika Açıklandı! Akaryakıt Fiyatlarına Zam Geliyor

Akaryakıt Fiyatlarına Zam Geliyor. Gelir ve gider kalemlerinde fiyatların artışına neden olan akaryakıt fiyatları el yakmaya devam ediyor. 2022 yılının başından beri en çok artışın yaşandığı akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorine yine zam geleceği öğrenildi. Ülke genelinde yapılması planlanan yeni zam oranlarıyla beraber ay sonunu vatandaş yine zamla getirmiş olacaktır.

Ülke Geneline Zam Yapılması Bekleniyor

Araba kullanan vatandaşlar ve özellikle taşımacılıkla yürüyen birçok iş kolunda yapılan her yeni akaryakıt zammından payını almaya devam ediyor. Gıdaların fiyatlarının yükselmesinde önemli bir yere sahip olan akaryakıt fiyatlarına yönelik yapılan zam haberi vatandaşın yine cebini yakmaya devam edeceğe benziyor. Zorlu bir yılı geride bırakmaya hazırlanan Türkiye genelinde de yapılan birçok zam ve geçim şartlarının iyice zorlaşması insanları hayli yordu.

Asgari ücretle çalışan ve emeklileri derinden etkileyen akaryakıt zamlarının ardı arkası kesilmeden devam etmesi ise gıda maddelerine yeni zamlar olarak geri dönüyor. Lojistik alanını yakından ilgilendiren benzin ve motorin zamları her geçen gün artarak devam ediyor. Son yapılması planlanan akaryakıt zammından sonra İzmir ilinde benzin fiyatlarının yapılması öngörülen zamlardan sonra 21,51 TL'ye çıkması bekleniyor. Zamdan önce benzinin 20,8 TL motorinin ise 26,53 TL'den satıldığı biliniyordu.

Maliyete Anında Etki Yapıyor

Benzin ve özellikle motorine yapılan peş peşe zamlar birçok kalemin fiyatlarına kısa sürede etki yapıyor. Bu süreçte etkilenen vatandaşlar ise zamların yapılmasından ve geçim şartlarının her geçen gün zorlaşmasından dolayı oldukça sıkıntı çekiyor. Motorin fiyatlarının özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde artmasından dolayı burada yaşayan halk zamların etkisini daha da derinden hissetmeye devam ediyor.

Ham maddeden sonra en çok akaryakıt zamlarının zorladığı bu dönemlerde giderek artan ve durdurulması imkânsız hale gelen zamlardan dar gelirli vatandaşlar etkilenmeye devam ediyor. Ekim ayının son gününde yapılması planlana akaryakıt zamlarından sonra kademeli olarak artan fiyatlarla halk sene sonunda da sıkıntı çekmeye devam edecektir. Hızlı bir şekilde maliyeti artıran akaryakıt zamlarından sonra ülke genelinde geçim şartları ve gıda fiyatlarının da etkilenmesi olasıdır.