Son dakika faiz indirimi depremi! Ziraat Bankası yeni 120, 180 ve 240 ay vadeli konut kredisi açıkladı!

Ziraat Bankası yeni 120, 180 ve 240 ay vadeli konut kredisi açıkladı! Son dakika faiz indirimi depremi! Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların gözleri faiz oranlarında! Arka arkaya gelen indirimler sonucunda kamu banklarında faiz oranının düşüşü gözlemlendi. Merkez Bankası’nın faiz oranını düşürmesinin ardından kamu bankası olan Ziraat Bankası faizlerindeki düşüşleri güncel şekliyle açıkladı.

Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranları

Halk tarafından yaygın olarak tercih edilen banka faiz oranlarını açıkladı! Vade seçenekleri ile aynı faiz oranından yararlanmak mümkün. Vadesi 36, 60 ve 120 ay olan konut kredisinin toplam faiz oranı %1,29 üzerinden hesaplanmaktadır.

Konut kredisine başvurmadan önce başvuru şartlarını araştırmakta fayda var. Başvuru şartları şu şekilde sıralanabilir;

· 18 yaşının doldurulmuş olması,

· Kredi ödemeleriniz genel olarak düzenli olması,

· Gelirinizin resmi olarak kaydının bulunması

· Evlilik durumunuz var ise eş rızasının bankaya bildirilmesi,

· Alınacak olan konutun tapuda mesken adıyla geçmesi,

· Konutun iskânının alınmış olması.

