EYT'de kısmi emeklilik muamması! 3600 ve 5400 günle emeklilik yok mu?

3600 ve 5400 günle emeklilik yok mu? EYT'de kısmi emeklilik muamması! Kadın ve erkeklerde farklı yaş ve prim şartları aranabiliyor. Erkek sigortalılarda aranan şarta göre ise Eylül ve 1999 öncesinde ilk defa sigortalanmış, 31 Aralık 2011 tarihinden önce 15 yıllık sigorta süresini ve 3600 gününü doldurmuş olmalarıyla beraber 55 yaşında erkeklerin emekli olmaları mümkündür. Burada esas şartlar 15 yıllık sigorta süresiyle 3600 günün tamamlanmış olmasıdır. Ancak en önemli belirteçler verilen tarihlerdir. Bu tarihlere göre hesaplamalar yapılmaktadır.

Kadınlarda 3600 Günden Emeklilik Şartları

3600 prim gününü ve 15 yıllık sigorta süresini tamamlamış kadın çalışanlar, 23 Mayıs 2022’den önce bu şartları karşılaması halinde 50 yaşında emeklilik haklarından yararlanabilirler. 24 Mayıs 2005 ile Mayıs 2008 tarihleri arasında bu şartları taşıyanlar 54, 24 Mayıs 2011 sonrasındakiler ise 58 yaşında emekli olabileceklerdir. Buradan anlaşılacağı üzere tarihler sigortalı kadınların emekli olabilmeleri için büyük önem arz etmektedir.

Kısmı Emeklilik

Emeklilik düzeninde kısmi emeklilik ile çalışanlara bir manada basit emeklilik olanağı sunuluyor. Bu sistem ile yaşı gelişmiş olan ve kalan prim günlerini çalışarak tamamlayamayacak olan çalışanlar emekli ediliyorlar. Kısmi emeklilikte SSK’da 3600 prim günü, Bağkur’da ise 5400 prim günü koşulu aranıyor. 8 Eylül 1999 ve evvel bayanlar 50 yaşında, erkekler ise 55 yaşında kısmi emeklilik hakkı üretebiliyordı.

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