Son dakika... EYT’lilerin İlk Maaşı Martta Yatacak!

Emeklilikte yaşa takılanlar uzun süredir bu haberi bekliyor. İlk kez bu konuya yönelik maaşların ne zaman yatırılacağını netleşmeye yakın cevabı milletvekili tarafından sunuldu. Partide grup başkan vekilliği yapan Bülent Turan EYT düzenlemesi ile ilgili ilk maaşını ne zaman yatacağını net olarak ifade etti. Canlı yayında düzenlemeye yönelik değerlendirmelerini tek tek paylaştı. Özellikle bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısını işaret ederek memur ve emekli için yeni bir zam görüşülecektir yorumunda bulundu

Personelin kadroya alınabilmesi için mecliste planlamaların yapılacağı bir toplantı olacaktır, ifadesinde bulundu. Bülent Turan konuşmasında EYT düzenlemesinin en geç Şubat ortasında yasalaşacağını ifade etti. Yaptığı açıklama sonrasında ardından ifadelerine şu sözleri de ekledi: “Vatandaşlar Mart ayında ilk maaşlarını hesabında bulabilecek.”

Ardından seçim sürecine dair de bir açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı anayasanın verdiği yetkiyi kullanarak seçim kararı aldığını Resmi Gazetede yayınlayacak. Karar yayınlandıktan sonra 60 gün sonraki ilk Pazar günü seçim yapılacak anlamına geliyor, dedi. Erken seçim olabilme ihtimaline değinmiş oldu. Pek çok kişi 18 haziran 2023 tarihinde yapılması beklenen seçimin Nisan ya da Mayıs ayına alınmasını gündemde tutuyor.

Öte yandan bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısı sonrası EYT ile ilgili merak edilen tüm konular netleşmiş olacak. Olacak toplantı sonrasında 18 Haziran'da yapılması beklenen seçim tarihine yönelik alınacak son karar ortaya çıkmış olacak.