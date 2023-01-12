Bugün hesaplara yatmaya başladı: TC kimlik numarası ile 4000 TL ödeme alacaksınız!

TC kimlik numarası ile birlikte 4000 TL ödeme alacak kişilere duyuru yapıldı! TC kimlik numaranız ile birlikte kredi almak isteyenlere banka 36 ay vadeye kadar kredi ödemesi verilecektir. Kredi almak için başvuru yapacak olan kişilere banka hemen sonuç vermektedir. Kredi almak için başvuru yapmak isteyenler banka kredi notu 1200 ve üzerinde olması gerekmektedir. Kredi notu ve kredi sicili uygun olması durumunda bankalardan başvuru yapabilir ve en düşük limit ile birlikte 4000 TL ödeme alabilirsiniz.

QNB Finansbank 4000 TL nakit başvurusu

QNB Finansbank kredi başvurusu yapacak olan kişilere 4000 TL ödeme kimlikle verilecek. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj olarak göndermeniz gerekiyor. TC kimlik numarası üzerinden kredi alacak kişilere 4000 TL ödeme hemen verilmektedir. 4000 TL kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi notu uygun olan kişiler QNB Mobil uygulamasından giriş yaparak da kredi alabileceksiniz.

Denizbank 4000 TL nakit başvurusu

Denizbank kredi başvurusu yapacak olan kişiler 4000 TL nakit kredi alabileceklerdir. Denizbank kredi başvurusu yapacak olan kişiler 4000 TL nakit kredi almak için SMS ile başvuru yapabileceksiniz. SMS ile kredi başvurusu için 3280 numarasına mesaj atarak, Kredim TC kimlik Doğum Tarihi yazarak göndermeniz gerekiyor. Kredi almak için bu bankadan işlem yapacak olan kişiler, aynı zamanda mobil uygulama üzerinden de kredi alabileceksiniz.

Garanti BBVA 4000 TL Nakit başvurusu

Garanti BBVA üzerinden nakit kredi kullanmak isteyenler, 4000 tl için garanti bbva bankası üzerinden mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden nakit kredi alacaklardır. 4000 TL kredi almak için başvuru yapacak olan kişilere 36 ay vadeye kadar kredi alabileceklerdir. Bankanın internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz.