Son dakika! EYT Meclisten geçti! EYT Ne zaman yürürlüğe girer? Kimler hemen emekli olacak belli oldu

Kimler hemen emekli olacak belli oldu! EYT Meclisten geçti! EYT Ne zaman yürürlüğe girer? Asrın felaketinin ardından yaraların sarılması için tüm Türkiye seferber olurken, TBMM Genel Kurulu, 11 ili etkileyen depremler nedeniyle ara verdiği çalışmalarına 28 Şubat'tan itibaren devam edecek. Genel Kurul’un ilk gündem maddelerinden biri de EYT düzenlemesi olacak.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRER?

8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olan ya da başlangıcını borçlanmayla bu tarihe çekenlerden prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmişti. Düzenlemenin yeni adresi TBMM Genel Kurulu olacak. Genel Kurul’da görüşülüp kabul edildikten sonra yasalaşacak düzenleme, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

KİMLER HEMEN EMEKLİ OLACAK?

Düzenleme Genel Kurul’dan mevcut haliyle geçerse, yürürlüğe girmesiyle; SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı yapmaksızın 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayan ve yürürlükteki mevzuata göre prim ve yıl koşullarını yerine getiren herkes emekli olabilecek. Buna göre; SSK'lılardan kadın ise 20, erkek için 25 yıl hizmet süresini doldurup, işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arasında günü tamamlayanlar kaç yaşında olursa olsun emeklilik hakkı kazanacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda ise 20 tam yıl (7200 gün), erkek 25 tam yıl (9000 gün) primi tamamlayanlar emeklilik hakkı elde edecek.

9 Eylül 1999 (dahil) tarihinden sonra malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlamalarına rağmen sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeye imkan tanıyan ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmış oldukları borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 (dahil) öncesi olacak şekilde geriye götürülenler de düzenleme kapsamında emekli olabilecek. Borçlanma yapanlar 'gelinen işe başlangıç tarihindeki' prim gün şartlarına tabi olacak.

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