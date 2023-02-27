SMS ile Kredi Başvurusu Emekliler İçin Yapılacak: 10.000 TL Ve Üzerinde Hemen Onay Alınacak: Bankadan Açıklama Var

Emekli olan kişiler için yapılan bu kampanyada 10000 TL ve üzerinde ödeme alabilirsiniz. Emekli olan kişiler, 10000 TL ve üzerinde ödeme olmak istiyorsak, Denizbank üzerinden başvuru yapacak. Denizbank emekli kredisi olarak vatandaşlara vermiş olduğu bu kredi kampanyasına katılmak isteyen kişilere 5 dakika içerisinde mesaj atarak, sonuç veriyor. Denizbank, Emekli Kredisi düşük faiz oranları ile 36 ay vadeye kadar verilirken, ilk taksit ödemesinin 45 gün 50 gün veya 90 gün olarak erteleme yapabiliyorsunuz.

Denizbank üzerinden emekli kredisi kullanacak olan kişiler, 10000 TL ve üzerinde ödeme almak istiyorsa bankaya maaş taşımasını da yapması gerekiyor. Bu durumda kredi notu düşük olsa bile, Denizbank tarafından onay verilecek ve kredi kullanabileceksiniz. Denizbank tarafından kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, size en yakın şubeye giderek bu banka üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ve ayrıca bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz.

SMS ile Kredi Başvurusu

Kesilmesinin kakmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek KREDİM yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazarak, 32 80 numarasına bu mesajı eksiksiz olarak gönderin. 32 80 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde size kredi sonucunu verecek ve onaylanan tutar, hemen hesabınıza yatıracak.

Emekli olan kişiler TC kimlik numarasıyla yapılan sorgulama sonrasında kredi onayı alırsak, Denizbank şubelerine sadece kimlikleriyle bile gitmeleri yeterli olacaktır.