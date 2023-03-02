Son dakika: EYT beklemeden emeklilik kağıdı önünüze gelecek! 50 51 52 yaş şartsız emekli olacaksınız

Son dakika: 50 51 52 yaş şartsız emekli olacaksınız... EYT beklemeden emeklilik kağıdı önünüze gelecek! Bu kişiler yaptıkları başvuru ile anında emekli olma hakkı elde edebilirler. Bu kişilere primlerini tamamlamaları durumunda anında emekli olmaları ve maaşlarını almaları söz konusu olmaktadır. SGK tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte emeklilik yaşı ve günü yeni düzenleme kapsamında belirlenmiştir.

Erken Emeklilik Hakkı Müjdesi Kimler İçin

Yönetmelik merakla beklenmesine rağmen primi yetmeyen kişilerin emekli maaşı ile ilgili değerlendirmeler devam ediyor. Bu konuda SGK tarafından yapılan resmi açıklamalar ile birçok kişinin emekli olabileceği konusunda müjde verildi. Emekli olmak isteyenlerin takip edebilecekleri 3 farklı seçenek bulunuyor. Bu üç seçenekten kendisi için en uygun olan yolu seçerek emekli olmak isteyenler bu konuda gerekli adımları atarak emeklilik hakkı kazanabilmektedir.

Malulen Emeklilik: Haklar Ve Koşullar

Malulen emeklilik hakkı, bir süre prim ödemesi yapmış ve sigortalılık gün sayıları tamamlamış kişilere verilir. Prim ve sigortalılık günü koşullarını sağlayanlar, malulen emeklilik hakkı kazanırlar. Malulen emeklilik için gereken şartlar şunlardır:

En az 1800 gün prim ödenmiş olması,

15 yıllık sigortalılık günü şartının tamamlanmış olması,

Çalışma gücünün en az yüzde 60'ının kaybedilmesi,

Maluliyete neden olan hastalığın ilk SGK priminin ödendiği tarihten sonra ortaya çıkmış olması,

SGK Sağlık Heyeti'nin söz konusu sağlık sorununun iş gücü kaybına neden olduğunu onaylaması.

Bu beş şartın tamamı yerine getirildiğinde, kişi malulen emekli olabilir. Malulen emeklilik, normal emeklilik haklarını kapsar ve maaş ödemeleri maluliyet durumuna ve ödenen prim günlerine göre hesaplanır.

Malulen Emekli Eden Hastalıklar

Malulen emeklilik hakkı kazandıran hastalıklar şunlardır: baş ve boyunun yumuşak dokusu, cilt, lenfoma, lösemi, multipl miyelom, tükrük bezleri, tiroid bezi, meme, sinir sistemi, akciğer, mide, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis, penis kanserleri, kalp nakli, böbrek nakli, akciğer nakli, karaciğer nakli, kalp yetmezliği, kol, bacak gibi organ kaybı, epilepsi, demans, beyin tümörleri, Parkinson sendromu, serebral palsi, multiple skleroz (MS), zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı), şizofreni, bipolar bozukluk, görme azlığı, retina kanamaları, tüberküloz, AIDS, yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı, anemi, behçet hastalığı, gastrointestinal kanamalar, karaciğer sirozu, kalp kapak hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları.

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