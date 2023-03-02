SGK'ya 1800-2400-3600 gün prim ödeyenlere hemen emeklilik! Karar resmiyet kazandı

Karar resmiyet kazandı! SGK'ya 1800-2400-3600 gün prim ödeyenlere hemen emeklilik! EYT ile birlikte gündeme gelen emeklilik ile ilgili düzenlemelerde birçok konuda düzenleme yapıldığı bilinmektedir. Bu konuda öncelikle yeni emeklilik yaşının duyurulması söz konusu oldu. Yapılan bu duyurunun ardından 3600 ve 1800 günü dolmuş olanlar emeklilik talebinde bulundu. Bu iş günlerini dolduranlar için emeklilik şartlarının neler olduğu ve konuda alacakları maaşların hesaplanması için SGK’ya giderek başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Yeni Düzenlemede Emeklilik Yaşı ve Günü Düzenlemesi

Emekli olmak için gün sayanların büyük merakla bekledikleri açıklamalara göre SGK'nın resmi internet sitesi hem emekli maaşı bekleyenlerin hem de aynı anda emekli olmak için başvuruda bulunanların akınına uğradı. Birçok kişi emeklilik şartlarını ve ne zaman emekli olacağını, emeklilik konusunda şartları merak etmeye başladı.

Yeni açıklamaya göre, bu kriterlere sahip kişilerin yaşı ne olursa olsun emeklilik hakkı bulunuyor. Bu hakkı elde edenler birçok insan kaç yaşında emekli olabileceklerini merak ediyor.

Kesinleşmemiş olan iddialara göre yeni yaş sınırı ve emekli maaşı ödemeleri zaman zaman farklılık göstermektedir. Çok fazla çalışmadan emekli olmak isteyenler için 1.800 sigortalılık günü ve 10 yıllık sigorta ödemesi yeterli olabiliyor. Bu kişiler daha erken yaşta emekli olabilseler de yaşlılar için sürekli farklı formüllerin geliştirildiği bilinmektedir.

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