Beklenen haber bomba etkisi yarattı! TC kimlik numaranızı verin 38.000 TL ödeme alın. 38.000 TL'ye kadar nakit ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan son dakika kampanyasında 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu krediler de bankalara başvuru yapacak olan vatandaşlar hızlı bir şekilde Kredi kullanabilecek. Nakit ihtiyacınızı ne olması durumunda t.c. kimlik numaranız üzerinden yapacağınız kredi başvurusu ile birlikte 5 dakika içerisinde sonucuna öğrenebilecek onaylanan krediyi hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırarak kullanabileceksiniz.

Qnb Finansbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar banka kredi şartlarına uygun olması durumunda kimlik numarasını 5030 numarasına mesaj olarak göndererek bu bankadan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilir.

Denizbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar t.c. kimlik numaraları üzerinden bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir başvuru formunu doldurduktan sonra kredi onayı alabilir. Ayrıca cep telefonunuzu Mesaj kısmına girerek Kredim yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3280 e gönderin.

Akbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar ise akbank'ın direkt uygulamasına girerek buradan 7gün 24saat ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Akbank direkt üzerinden başvuru yaparak kredi onayı alan vatandaşlar hafta sonu olsa bile bu kredileri kendi hesaplarına yatırabiliyor. 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli kullanacağınız bu kredilerde banka ayrıca SMS ile kredi başvurusu alıyor. Akbank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu için kredi yazıp boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 4425 numarasına gönderin.

TEB Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar ise kimlik numarasını 44 66 numarasına göndererek başvurusunu gerçekleştirebilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak kredi kullanabilir.