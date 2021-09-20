Son Dakika: Esnaflara Müjde! Devletten Faizsiz Kredi İmkânı…

Nakit sıkıntısı çeken esnaflara devlet tarafından hibe desteği başladı ve devam ediyor. Esnaflar istedikleri zaman bu desteklerden yararlanabilecekler…

Devlet tarafından esnaflara verilen hibe desteği tüm esnaflar için geçerli. Son dönemde esnafları olumsuz yönde etkileyen pandemi dönemi ile birçok işyeri kapanma noktasına geldi. Olumsuz yönden etkilenen esnaflar için devlet destek sağlıyor. Ekonomiyi tekrar eski haline getirebilmek için hibe imkânları sunuyor. İşyerini kapatmış olan esnaflar, geçimini zor sağlayan esnaflar ve yüksek tutarda borca girmiş esnaflar için can simidi görevini gören uygun faizli ve faizsiz kredi imkânı sunuyor.

Devletten Esnaflara Büyük Destek

Pandeminin olumsuz etkisi ile zor durumda olan esnaflar için müjdeli haber geldi. Uygun faiz oranları ile kredi çekme fırsatı devlet tarafından tüm esnaflara sunuluyor. Bunun yanı sıra kira desteği de verilmeye başlandı. Türkiye sınırları içerisinde esnaflık vazifesi gören herkes başvuru yaparak geri ödemeli desteklerden faydalanabilecek. Bu zamana kadar yapılan destek ödemeleri 2 milyon 540 bin esnafa ulaştı. Toplamda ise 83 milyarlık bir ödeme gerçekleşti.

Ülke çapında etkin olan salgınla mücadelede ciro kaybı yaşamış olan esnafa 212 milyon TL ye yakın ciro desteği sağlandı. Sokağa çıkma yasağı ile pek çok işyeri kapanma noktasına geldi veya zarar etti. Ekonomiyi canlandırmak amacı ile devlet birçok desteği uygulamaya koydu. Bu desteklerden 1 milyona yakın işyeri düşük faizli kredilerden faydalanmış oldu.

İhtiyacı Olan Herkese Devletten Hibe Desteği

Devlet tarafından esnaflara yönelik olarak uygulamaya konulan hibe desteği ile ciro kaybı yaşamış olan birçok esnaf bu desteklerden faydalanmış oldu. Pandemi sürecini ağır şekilde atlatan kişiler bu destekler ile yoluna devam etti. Devletin sunmuş olduğu bu destekler ile 2000 TL ile 5000 TL aylık destekler uygulamaya konulmuş oldu. Birçok esnaf bu destekler ile ayakta kaldı.

Pandemi öncesi ve pandemi sonrası hibe destekleri devam edecektir. İhtiyacı olan esnaflar bu desteklerden faydalanmaya devam edeceklerdir. Pandemi döneminin bitimine kadar başvurular ve ödemeler devam edecek.