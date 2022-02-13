Son Dakika: Ermenistan Depremi! Kars ve Iğdır'da Hissedildi

Ermenistan'da meydana gelen ürkütücü depremin büyüklüğünün 5,3 olduğu açıklandı ve söz konusu depremin Kars ve Iğdır'da vatandaşlar tarafından hissedilmesi de dikkat çeken konular arasında yer aldı. Gündemde yer alan deprem sebebi ile vatandaşlar kendilerini sokağa atmaya başladı ve yaşanan depremin büyüklüğü de korkuttu.

Büyüklüğü 5,3 olarak açıklanan Ermenistan depremi ardından deprem üssüne en yakın ilçe Kars'ın Akyaka ilçesi olarak belirtildi ve konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleşti. Ermenistan'ın Türkiye sınırında bulunan Shirak kentinde meydana gelen deprem hakkında bilgiler İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından açıklandı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Ermenistan'ın Türkiye sınırında meydana gelen ve büyüklüğü 5,3 olarak açıklanan deprem hakkında bilgileri vatandaş ile paylaştı ve depremin Türkiye'de Kars ve Iğdır'da vatandaşlar tarafından hissedilmesi dikkat çekti.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden konu hakkında önemli bir paylaşım gerçekleştiren AFAD ise depremin saat 21.25 sıralarında yaşandığını belirtirken büyüklüğünün de 5,3 olduğunu açıkladı. Deprem üssüne en yakın ilçe olan Kars'ın Akyaka ilçesinde ise herhangi olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi vatandaşa aktarılan bilgiler arasında gösterildi ve sosyal medya sitesi üzerinden gelişmelerin takip edildiği şeklinde ifadeler kullanıldı.

Yaşanan deprem sonrasında evlerinde oturan vatandaşlar ise sokaklara çıktı ve evlerde avizelerin sallandığını ifade etti. Evlerinde avizelerin sallanması ardından tedirgin olduklarını ifade eden vatandaşlar daha sonra dışarı çıktıklarını da söyledi. Vatandaş Van depremi yaşadığını belirtirken korkudan evlerine girmedikleri ve soğukta beklediklerini de açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden Kars Valiliği de önemli bir açıklama gerçekleştirdi ve tüm hemşirelere geçmiş olsun dileklerini iletmeyi ihmal etmedi. İl genelinde herhangi bir olumsuz durumun şu ana kadar tespit edilmediğini ifade eden Kars Valiliği Ermenistan'da meydana gelen deprem hakkında bilgileri vatandaş ile paylaştı.