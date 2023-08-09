Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son güncellemeleriyle birlikte özel durumu olan vatandaşlar için erken emeklilik imkanlarını genişletiyor. Bu açıklama, belirli özel durumlar altında erken emeklilik şartlarının ve detaylarının paylaşılacağı anlamına geliyor. İşte, bu özel durumlar ve detayları:

Erken Yaşlanma Problemi ve Erken Emeklilik: Erken yaşlanma rahatsızlığı teşhisi konulan ve bu konuda doktor raporu bulunan vatandaşlar artık SGK'ya başvurarak erken emeklilik hakkından yararlanabilecekler. Bu fırsattan 4/A'lı çalışanlar (işçi statüsünde çalışanlar) ve BAĞKUR'lu vatandaşlar yararlanabilecektir.

Çalışamaz Kararı İle Erken Emeklilik: Nöroloji, psikiyatri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, iç hastalıkları gibi sağlık branşlarında düzenlenen sağlık raporlarıyla çalışma hayatını sürdüremeyeceğine dair karar alınan kişiler de erken emeklilik hakkından faydalanabilecekler. Bu durumda, SGK tarafından belirlenen hastanelerden sağlık kurulu raporu alınması gerekmektedir.

Engelli Çocuğu Olan Çalışan Annelerin Emekliliği: Engelli çocuğu olan çalışan anneler de erken emeklilik imkanından faydalanacaklar. Bu durumda, bir kadının prim ödeme gün sayıları dörtte bir oranında azaltılacak ve böylece daha erken bir emeklilik imkanı sunulacak. Bu uygulama, annelerin engelli çocuklarına daha fazla zaman ayırabilmelerini amaçlamaktadır. Engelli çocuğu olan çalışan anneler, çocuklarının engelli sağlık raporunu SGK'ya ileterek erken emeklilik hakkından yararlanabilecekler.

Çalışma Gücü Kaybında Erken Emeklilik: İşe başlamadan önce maluliyet durumu olan bireyler, %60 çalışma gücü kaybı raporuyla SGK'ya başvurarak erken emeklilik hakkını kullanabilecekler. 2008 yılı ekim ayı öncesinde sigortalı olan ve işe başlamadan önce çalışma gücünün en az üçte ikisini iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle kaybedenler bu haktan faydalanabilirler. Ayrıca, çalışma gücünün %60'ını kaybedenler ve en az 15 yıldır sigortalı olanlar, 3600 gün prim ödemesini tamamlamışlarsa emeklilik maaşı ile birlikte ek yaşlılık aylığı alabilecekler.

SGK'nın Yeni Düzenlemeleri: Daha İyi Bir Emeklilik İmkanı

SGK'nın bu yeni düzenlemeleri, özel durumu olan vatandaşların emeklilik süreçlerini kolaylaştırarak daha iyi şartlarda emekli olmalarını amaçlıyor. Bu fırsatları değerlendirmek isteyen vatandaşların belirtilen şartları dikkatlice incelemeleri ve başvurularını zamanında yapmaları önemlidir. Bu yeni düzenlemeler, özel durumları nedeniyle erken emeklilik imkanına sahip olan vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve daha iyi bir gelecek için fırsat sunmak amacıyla atılan olumlu adımlardır.