Son Dakika: Erdoğan'dan Emeklileri Sevindirecek Çifte Müjde!

Emekli vatandaşları mutluluktan havaya uçuracak çifte müjde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geldi. İlk müjde, bankalardan nakit kredi çekilmesi şeklinde açıklanırken, ikinci müjdenin ise nakit avans kampanyası şeklinde olduğunu söyleyebiliriz.

Kamu bankaları (Halkbank, Vakıfbank, Ziraatbank) tarafından yapılan son dakika duyuruya göre emekli olan yurttaşlara devlet destekli bir şekilde gerek ihtiyaç kredisi gerekse de nakit avans limitleri sunulacağı dile getirdi. Acil para gereksinimi bulunan yurttaşlar açısından yapılacak olan bu kampanyalar ile beraber kamu bankaları üzerinden işlem gerçekleştirecek olan vatandaşlar, belirli koşulları yerine getirmeleri durumunda bu 3 bankadan istedikleri zaman nakit kredi çekebilecek. Emekli maaşlarını Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıf Bankası’ndan alan vatandaşların bankaya dahi gitmelerine gerek olmadan mobil uygulamalar kullanılarak istedikleri zaman devlet destekli Kredi açısından ve nakit avans limiti açısından başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen müjde sonrasında ihtiyaç kredisi çekmek isteyen emekli vatandaşlara Ziraat bank, Halkbank ve Vakıfbank, elini uzattı. Kredi kullanacak yurttaşlar, daha önce kredi onayı alamadıkları sebebiyle bankalardan başvuru yapmayı durdurmuştu. Nakit kredi kullanacak olan emekli vatandaşlar açısından artık borç kapatma kredisi ve ihtiyaç kredisi kullanımı yeniden devreye girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müjdesi İle Beraber Vatandaşlar, Bankalardan Nasıl Kredi Talebinde Bulunacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emekli vatandaşları oldukça yakından ilgilendiren müjdeli haberleri peşpeşe sıralamasının sonrasında emekli vatandaşların bahsi geçen kamu bankalarından kredi çekmeleri için öncelikli olarak banka hesapları üzerinden almış oldukları internet şifreleri ile beraber banka şubelerine gitmelerine dahi gerek olmadan mobil uygulama aracılığı ile ihtiyaç kredisi müracaat işlemlerini yapabilir. Banka, internet üzerinden 50.000 TL’ye varan ve 36 aylık vade seçeneği ile ilk taksit ödemelerinin 90 gün ertelemeli olarak kredi imkanı tanınıyor. 50.000 TL’ye varan ve daha sonrasında 36 aylık vade seçeneği şeklinde kredi kampanyasının başladığını duyan vatandaşlar, ilk taksit ödemesinin 3 ay sonra olacağını duyduklarında mutluluktan adeta havaya uçuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberi vermesi ile beraber kamu bankaları, yüksek limitli ihtiyaç kredisi ile nakit avans kullanımı açısından kapılarını ardına kadar vatandaşlara açtı.