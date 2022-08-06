Son Dakika: Emekliye Yeni Müjde! Emeklinin Bankasından Yeni Haber ve Nakit Ödemeler Geldi...

Emekli olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada, emekli, kendi bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, artık istedikleri zaman kredi kullanabilecek. Emekli Bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası haricinde diğer kamu bankaları olan VakıfBank Halkbank ve PTT üzerinden 20000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullanmanıza olanak Ağustos ayı sonuna kadar sağlanacaktır.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli olarak işlemler gerçekleştirilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu bankalar üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte 20000 TL'ye kadar kredi alabilecek ve onaylanan bu krediyi istediğiniz zaman, hesabınıza yatırarak kullanabileceksiniz. Başvuru yapmak isteyen kişilere 36 ay vadeli olarak kredi imkanı sağlayacak olan bu bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, aynı gün içinde 20000 TL'ye kadar kredinizi kullanabilecek ve onaylanan bu krediyi istediğiniz zamanda banka hesaplarınızı eklettireceksiniz.

Emekli Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Emekli kredisi almak isteyen vatandaşlar, sadece kamu bankaları üzerinden yapacakları bu kredi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirmek için şubelere gidebilir veya banka internet bankacılığını kullanabilir. Eğer PTT üzerinden emekli maaş alıyorsanız, maaş almış olduğunuz banka üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz gibi, ayrıca kredi başvurusunu SMS atarak da yapabilirsiniz. Ptt üzerinden SMS ile başvuru yapmak istiyorsanız, PTT, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına gönderin. Cep telefonunuz üzerinden yapılacak olan bu kredi kampanyası başvurusu sonrasında sonuç sizlere cep telefonuna gelecek ve onaylanan tutar kadar krediyi en yakın PTT şubesine giderek kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden yapılan kampanyalarda sizleri düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi verilmektedir.