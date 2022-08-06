Akbank Bankanın Mobil Uygulamasından Nakit Veriyor! Kimse Bilmiyor ama Başvuru Yapan Onay Alıyor...

Akbank mobil uygulaması üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, nakit ödemesi almak istiyorlarsa artık hızlı bir şekilde başvuru yapıyor ve 100.000 TL'ye kadar yüksek limitli krediler kullanabiliyor. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlattığı bu kampanyada düşük faizli olarak ihtiyaç kredisi alabilecek olan kişilerin listesini yayınladı.

18 yaşından büyük olan vatandaşlar ile birlikte kredi kullanmak isteyen kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilir. İhtiyaç kredisi almak istiyorsanız, kredi almak isteyen vatandaşları ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak bir işlem yapılmaktadır. En yakın banka şubelerine katılacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak işlemlerini gerçekleştirebilecek, nakit kredi kullanabileceklerdir. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi alarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ağacın ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde Akbank üzerinden kredi alabilmektedir.

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler başvurularını yapmak istiyorlarsa banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilere başvurularını yapmaları durumunda hemen işlem yapacak bir kredi kullandırılacaktır. Akbank kredi kampanyasına katılarak, kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler, mobil uygulama üzerinden başvurularını gerçekleştirmek istemiyorsa, bankanın SMS kredi servisini kullanabilir.

Akbank, SMS Kredi

Akbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabiliyorlar. 100.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunu SMS ile yapmak istiyorsanız, Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere sonuç verir, onaylanan krediyi de aynı gün içinde hesabınıza yatırmanıza olanak sağlar. Akbank Direkt uygulamasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara kredi imkanından faydalanabilmeleri için hızlı bir şekilde kredi sonucu verilmektedir.