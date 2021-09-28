Esra Bilgiç Kanunsuz Topraklar İçin Çok Heyecanlı!

29 Eylül Çarşamba akşamında Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan Kanunsuz Topraklar, merak içerisinde bekleniyor. Çarşamba rekabetine katılacak olan dizi, yeni bölümlerini ekranlara taşıyacak. Projenin oyuncu kadrosu da dizi için heyecanı arttırmak amacıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımlar gerçekleştiriyor. Esra Bilgiç geçen sezonda Ramo dizisinde performans sergilemiş ve beğenileri üzerinde toplamıştı. Yeni rolünde de oldukça iddialı olan oyuncu, farklı bir rol ile hayranları karşısına çıkacak.

Esra Bilgiç, Necip Memili ve Uğur Güneş'in başrolünde bulunduğu dizi, seyirci kitlesi tarafından heyecan içerisinde bekleniyor. Oyuncu kadrosu ise en az izleyici kadar heyecanlı ve sabırsız. Yetenekli isim Bilgiç, sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirerek oyuncu kadrosunu gözler önüne serdi ve ilgileri üzerinde topladı. Rol arkadaşları ile çok heyecanlı olduklarını belirten bir fotoğraf yayınlayan oyuncu, kısa süre içerisinde çok sayıda beğeniye ulaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşılan yorumda ünlü oyuncunun hayranları da çok heyecanlı olduklarını belirten yorumlar yaptı ve fotoğraf çok sayıda beğeni aldı.

Bir dönem dizisi olarak ekranlara getirecek olan Kanunsuz Topraklar projesi 1939 senesinin Türkiye'sine götürecek. Aksesuarları ve kıyafetleri ile ilgi çeken yeni dizi, oyuncu kadrosu ile de adından söz ettiriyor. Yetenekli isim Esra Bilgiç ise yeni imajı ile tüm güzelliğini ortaya çıkardı ve hayranlarından beğeni topladı.

Dönem kostümleri ve kıyafetlerinin oyuncuya çok yakıştığı şeklinde yorumlar yapıldı. Projenin senaryosunun Zülküf Yücel'e ait olduğu öğrenilirken konu ise 1939 senesinde Zonguldak'ta geçecek. Esra Bilgiç dizide Gülfem isimli karaktere hayat verecek ve performans sergileyecek. Uğur Güneş ile Esra Bilgiç ikilisi dizide partner olacak ve rolleri ile seyircileri ekranlara kilitleyecek. Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz ile rakip olacak olan Kanunsuz Topraklar heyecan ve merak içerisinde bekleniyor.