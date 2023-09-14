Emekli maaş zammı Temmuz ayında uygulanan %25'lik artış ile beklenti altında kaldı. Kök maaş üzerinden yapılan artışta 1.000 TL ile 1.500 TL arasında değişen bir fark oluştu. Artan zamlarla beraber ay sonunu getirmekte zorlanan emeklinin gözü kulağı ek zam haberine çevrildi. 1 Ekim tarihi itibariyle açılacak mecliste konuşulacak ilk konunun düşük emekli maaşında iyileştirme olduğuna dikkat çekildi.

CUMHURBAŞKANI TALİMATI VERDİ!

Emekli maaş zammı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir çalışma başlatılmasına dair beklenen o talimatı verdi. Toplu sözleşme süreci sonuçlandı. Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hazırlıklara başladı.

Emekli maaş zammı ile ilgili yakın zamanda yeniden bir açıklama yapılacak. Bakanlık tarafından belirlenecek bütçe doğrultusunda en düşük emekli aylığı alanlar üzerinden bir iyileştirme uygulanacak.

AK PARTİLİ VEKİL MÜJDEYİ VERDİ! “ EKİM VEYA KASIM AYI…”

Emekli maaş zammı ile ilgili TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler yeni bir paylaşımda bulundu. O paylaşımda bütçe dengesi kavramına dikkat çekerek şu ifadeyi kullandı: “Bütçe dengesini bozmadan bu imkanları nasıl sağlayabiliriz? Ciddi nitelikli bir çalışma yapılıyor. Ekim veya Kasım ayı içerisinde tamamlayıp meclise intikal ederse biz de bu konuda hızlı bir çalışmayı ortaya koyacağız. Hazine ve Maliye ve Çalışma Bakanlığımız bu konuda büyük bir gayret gösteriyor.”

AK Parti Meclis üyesinden gelen bu sinyal 1 Ekim tarihi itibariyle meclisin açılması sonrası çalışmaların hızlanacağına işaret olarak görüldü. Emeklilik sisteminde bazı değişikliklerin yaşanacağı yeni dönemde emekli zammına dair detaylar çalışmalar sonuçlandığında belli olmuş olacak.