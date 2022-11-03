Cebinde Akbank Kartı Olan, Banka Hesabı Olan Kişilere Müjde! 88.000 TL Ödeme Yapılacak ve Şart İstenmeden Hesaplarda...

Cebinde Akbank kartı olan ve banka hesabı bulunan vatandaşlara 88000 TL'ye kadar ödeme yapacak olan bu banka üzerinden destek kredisinden faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde 24 ay vadeli kredi ödemesi yapılacağı açıklandı. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle banka hesabı olan vatandaşlara acil para ihtiyacı olmaları durumunda, diledikleri zaman ihtiyaç kredisi ödemeleri gerçekleştirilerek, 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı duyuruldu. Akbank, belirli kredi politikalarına uygun olan tüm bireysel müşterileri için vermiş olduğu bu krediler nakit ihtiyacı olan vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştiriyor.

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların kredi işlemlerini gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde sonuç alabilecekleri bu kampanyalardan yararlanacağını açıkladı. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, sizlerde başvurularınızı gerçekleştirmek için banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda hemen aynı gün içinde işlem yaparak, kredi ödemesi alabilirsiniz. isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS ile de başvuru yaparak, ne kadar kredi onayı aldıklarını görebiliyor.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, cep telefonunuzun SMS kısmına girerek işlem yapmanız gerekir.

Başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara, Akbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorlarsa, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermesi durumunda SMS ile kredi başvurusunda bulunmuş olacak. Akbank, SMS ile kredi başvurusunda bulunan tüm vatandaşlar nakit onay almaları durumunda hemen en yakın banka şubesinden ve banka hesapları üzerinden almış oldukları, Akbank Direkt uygulaması şifresiyle birlikte onaylanan tutarı, kendi hesabına yatabilmektedir.

Akbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar ise daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredileri kullanabilmektedirler. Akbank ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsanız, banka şubelerine giderek işlem yapmanız gerekmektedir. Emekli olan vatandaşlar, emekli maaşlarını bankaları taşıdıktan sonra daha yüksek limitlerde krediler alabildikleri gibi, ayrıca emekli promosyonlarından da faydalanabiliyor.