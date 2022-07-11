Son Dakika: Emekliye Akbank'tan 40.000 TL Ödeme Yapılacak! Banka Genel Müdürlüğünden Açıklama Bayramda Yapıldı!

Emekli olan vatandaşlar için Akbank üzerinden 40.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı duyuruldu. Emekli maaş hesabınız üzerinden 40.000 TL'ye kadar hakkımı almak istiyorsanız, 36 ay vadeli olarak işlemlerinizi gerçekleştirebilecek, nakit bulunabileceksiniz. Akbank üzerinden alacağınız nakit kampanyalarında banka üzerinden işlem yapacak olan kişilerin isterlerse size SMS ile işlem yaparak, kredi kullandırılmaktadır. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, sosyal medya hesapları üzerinden de kredi başvurusu yapılacağı açıklandı. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurarak da Akbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, 40000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullanabilmektedir.

GELİR BELGESİZ KREDİ

AKBANK emekli olan vatandaşları gelir, belgesel olarak ihtiyaç kredisi veriyor. aslı, Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi kullanacak olan kişiler cep telefonları üzerinden SMS atarak, başvuru yapabilir. Sms ile kredi başvurusu yapmak için kredi yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı 44 25 numarasına gönderin. 44 25 numarasına gönderilen mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde kredi sonucuna önem verecek, onlardan Pulur, mesajı sizlere gönderecek.

Akbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ise Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan kredi alabiliyor. Akbank Direkt uygulamasına giriş yaptıktan sonra ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, 36 ay vadeye kadar işlemlerinizi gerçekleştirerek, kredi alabilirsiniz. En yakın banka şubesine giderek de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabileceğinizi söylemek istiyoruz.