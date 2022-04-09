Son Dakika: Emekliye 6412 TL Ödeme Yattı!

Emekli olan kişilere 6412 TL'ye kadar ödeme yaptığı haberi geldi. 6412 TL kadar ödeme alacak olan emekliler, Ramazan Bayramı için bu ödemeleri kendi hesaplarında görebiliyor. Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden verilecek olan bu nakit ödemelerinde isterseniz, ihtiyaç kredisi isterseniz de kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak bu parayı kendi hesabınıza yatırabiliyorsunuz.

Emekli olan kişiler banka şubelerine gitmeden işlem yapmak istiyorlarsa, bankadaki hesabı üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte 6412 TL kadar ödeme alabilecektir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bankalar üzerinden sadece emekli maaşı hesabı almış olduğunuz zaman verilecek olan bu nakit ödemesinde ihtiyaç kredisi kullanırsanız, 36 ay vadeye kadar işlem yapacak, ihtiyaç kredisi kullanmayıp kredili mevduat hesabı açarsanız da 12 ay vadeyle harcamış olduğunuz parayı geri ödeyeceksiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 6412 TL ödeme başvurusu nasıl yapılır?

Emeklilerin en çok tercih ettiği bankaların başında gelen Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, kamu bankası olmasından dolayı en çok tercih edilmesinden ziyade düşük faiz oranları ile işlem yapılan bir bankadır. Emekli müşterilerin de emekli maaşlarını almış olduğu bankalar üzerinden istediğiniz zaman nakit ihtiyaçlarınız için kampanyalara katılarak, hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirebilir ve kredi kullanabilirsiniz. Emekli vatandaşlar için verilecek olan 6412 TL ödeme başvurusu için internet bankacılığını kullanabilir, bankaların müşteri hizmetleri numarasını arayabilir veya size en yakın Ziraat Bankası Halkbank veya Vakıfbank şubesine gidebilirsiniz.

Akbank Denizbank ve Garanti Bankası Üzerinden Emekliye Ödeme!

Kampanya yapan bankalar sadece kamu bankaları değil, bazı özel bankalarda kendi emekli maaşı, müşterilerine işlem yapmaktadır. Garanti Bankası, Denizbank ve Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler, kendi emekli maaşı hesaplar üzerinde alacakları internet şifresiyle birlikte bankaların mobil uygulamaları üzerinden 6412 TL ödeme için başvuruda bulunabilir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu bankalar ayrıca sizlere daha yüksek limitlerde kredi imkanı sağlamaktadır. Emekli olan vatandaşların özellikle ihtiyaç kredisi kullanacakları zaman nakit kredi ihtiyaçları olması durumunda, Denizbank, Garanti Bankası ve Akbank üzerinden hem ihtiyaç, hemde borç transferi kredisi kullanacağını söylemek isteriz.