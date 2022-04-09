Nakit ihtiyacı olanlara müjdeli süper haber! 54.000 TL Ödemeler bugün sabah onaylandı ve hesaplara yatacak!

Nakit ihtiyacı olan kişiler için 54000 TL'ye kadar nakit kredi verecek olan bankaları, resmi listesi açıklandı. Kamu bankaları ile birlikte özel bankaların başlatmış olduğu bu kampanya Ramazan Bayramı boyunca devam edecek ve ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler kredi taksitlerine ertelemeli yaparak, Ramazan Bayramı sonrasında ödemeye başlayacak.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu bankalar üzerinden kullanabileceğiniz bu ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte sizlerde 5 dakika içerisinde kredi sonucunuzu öğrenebileceğiniz yeri, kredi kampanyasına katılabiliyorsunuz.

Acil ihtiyaç kredisi kampanyası olarak başlatılan ve sonunda hızlı bir şekilde sonuç veren bu kredi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşların bazı şartlara uygun olması gerekmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşların emekli olması durumunda emekli maaşlarını bu bankaların üzerinden alması gerekiyor. özel bankalar üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar ise özel bankaların kendi kredi politikalarına göre, banka kredi puanına göre, onay alacaktır.

Akbank

54000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası başlatan Akbank, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 36 ay vadeli kredi imkanı sunuyor. Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı 44 25 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucunu verecektir. Kredi onayı almanız durumunda en yakın Akbank şubesine giderek ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilir ve kredinizi kendi hesabınıza yatırabilirsiniz.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar da en yakın banka şubesine kimlikleriyle birlikte giderek başvurularını gerçekleştirebilir, sigortalı olarak çalışan vatandaşların 3 aydır aynı işyerinde çalışıyor olması ve kredi puanı 1100 ve üzerinde olması durumunda onay alacaktır.

Ziraat Bankası

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, nakit kredi kullanmak istiyorlarsa banka şubelerine giderek hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirebilir. Kimlik ve gelir belgesiyle birlikte başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız, 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden maaş alan müşteriler Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden de yüksek limitli ve düşük faizli krediler kullanmaktadır.