Son Dakika: Emekliye 6303 TL Ödeme Yapılacak

Emekli olan kişiler Bayram ikramiyelerini merak ediyor. Bayram ikramiyeleri haricinde emekli olan kişiler bazı bankalar bayram için kullanabilecekleri 6303 TL'ye kadar nakit onay verecek. Ziraat Bankası önderliğinde başlatılan bu kampanyaya katılacak olan emekliler kendi emekli maaşı hesabı üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanabilecek. Başvuru yapmak istiyorsanız hızlı bir şekilde banka üzerinden kredi kullanabilir banka ihtiyaç kredisi olarak alacağınız 6303 TL'yi gelir belgesiz olarak banka şubelerine gitmeden de hesabınıza yatırabilirsiniz.

Ziraat Bankası 6303 TL ödeme

Ziraat Bankası üzerinden 6303 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek bankadan hızlı bir şekilde gelir belgesiz masrafsız ve en düşük faiz oranları ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu 5 dakika içerisinde gerçekleştirebilir ve 6303 TL'ye kadar ödemenize hemen yapıp alabilirsiniz. Emekli maaşını bankadan adam vatandaşları ayrıca bu Kredi haricinde daha yüksek limitler dede ihtiyaç kredisi kullanabiliyor.

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 6303 TL ödeme alacaksınız

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de banka şubelerine gitmeden başvurularını yapmak isteyen vatandaşlar emekli maaşı almış oldukları Banka hesabı üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte mobil uygulama aracılığı ile başvurusuna gerçekleştirerek 36 ay vadeli nakit kredi kullanabilir. Vakıfbank ve Halkbank şubesine giderek başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu Kredi kampanyasından hızlı bir şekilde sonuç alabilir ve onaylanan tutarı kendi hesabını zamanında yatırabilirsiniz.

DenizBank SMS ile onay verecek

Denizbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar Daha önce bu bankadan kredi kullansalar bile cep telefonları üzerinden mesaj atarak hemen onay alabilir. Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasını gönderin. Banka 5 dakika içerisinde sizlere sonuç verecek onaylanan tutarı en yakın banka şubesinden veya DenizBank'ın mobil uygulaması üzerinden kendi hesabınıza arttırarak kullanabileceksiniz. 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu nakit kampanyasına katılacak olan kişiler bayrama kadar başvuru yapmaları durumunda Kurban Bayramı sonrasında ödemelerini gerçekleştirmeye başlayacaktır. Bankaların resmi internet siteleri üzerinden ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden güncel faiz oranlarını öğrenerek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.