Son dakika: Emekliye 6 gün içinde ek ödeme yapılacak: 4 bankadan deprem etkisi yaratan açıklama geldi

Emekli maaşı alan kişiler için 6 gün içinde başvuru yapmaları durumunda ek ödeme verileceği haberi doğru çıktı. Nakit ihtiyacı olan emekli anında nakit kampanyalarına katılarak hemen 40.000 TL'ye kadar ödeme alabileceklerdir. Kamu bankaları ve özel bankalar tarafından başlatılan bu kampanyalarda nakit ihtiyacı olan emekliye aynı gün içinde verilecek bu ödemelerde sadece bankadan maaş alma şartı istenmektedir. Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer bankalarda bu sabah resmi internet sitesi üzerinden yayına soktu ve nakit ihtiyacı olan kişilere hemen ödemeleri gerçekleştireceğini duyurdu.

Ziraat Bankası Başvuru

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden nakit almak isteyenlere hemen ödeme haberi verildi. Nakit kredi kullanmak isteyenler başvuru yapmak için şubelere gitmesi yeterli olacak. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kredi için başvuru yapabilirsiniz.

Vakıfbank ve Halkbank Emekliye Başvuru İmkanı

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit kullanacak olan emekli de kredi almak istiyorsa başvurusunu yapmadan önde bu banka üzerinden emekli maaşı alması istenmektedir. Emekli maaşınızı bu banka üzerinden aldıysanız hemen başvurunuzu yapabilecek ve nakit ihtiyacınızın olması durumunda da nakit kredi alabileceksiniz. 40.000 TL'ye kadar başvuru yaparak hemen aynı gün içinde kredi kullanacak olan kişilere de banka 5 dakika içinde sonuç vermektedir.

Garanti Bankası Başvuru

Özel bankalar arasında emekli maaşınızı Garanti Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu yapmak için sizlerde 40.000 TL emekli kredisini banka şubelerinden ve mobil uygulamalar üzerinden 7 24 alabilirsiniz. Ekonomik sıkıntı yaşayan emekli bu bankadan emekli maaşı alması durumunda nakit kredi için hemen işlem yapacaktır.