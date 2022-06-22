Son Dakika: Emekliye 2500 TL Ödeme Hesaplarda Görünüyor

Emekli olan vatandaşlar için 2.500 TL'ye kadar ödeme hesaplarda görünmeye başladı. Emekli maaş almış olduğunuz banka üzerinden başvurularınızı gerçekleştirecek. 2.500 TL'ye kadar ödeme almamız mümkün olmaktadır. 36 ay vadeli olarak olabileceğiniz bu nakit kampanyalarında, başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sunulmaktadır. Emekli maaşınızı almış olduğunuz bankanın internet bankacılığını kullanarak, 2500 TL ödeme alıp almadığınızı kontrol öğretebilirsiniz. Emekli maaşını, özellikle Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan vatandaşlar, bankanın düşük faiz oranları ile vermiş olduğu, ihtiyaç kredileriyle birlikte bankaların vermiş olduğu nakit kredi kampanyalarına, başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmektedir.

Kredi başvurusu nasıl yapılır?

Emekli olan kişiler, acil ihtiyaçları için kullanabilecekleri nakit kredi kampanyalarına başvuru yapmak istiyorsa, 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanya, ihtiyaç kredisi olarak bireysel müşteri olarak başvuru yapabiliyor. Cep telefonunuz üzerinden başvurumuzu gerçekleştirerek, kredi başvurusunda bulunmak için bankanın mobil uygulamasını kullanarak internet bankacılığı kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Ziraat Bankası internet bankacılığı üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak verilecek kredilerde en düşük limit 2500 TL olarak belirlendi.

Emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden alıyorsanız daha yüksek limitlerde kredi onayı almanız mümkün olmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, şartlara uygun olması durumunda banka şubelerine giderek kimlikleri ile birlikte bu bankanın vermiş oldukları ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılabilir.

Emekli maaş hesabınız üzerinden sadece ihtiyaç kredisi değil, konut kredisi taşıt kredisi, kredili mevduat hesabı gibi başvurularımızda yaparak, acil para ihtiyaçlarınız hangi yöndeyse o kredi kartı ve kredi limitlerine ulaşabilirsiniz. Banka, resmi internet sitesi üzerinden de başvurularınızı gerçekleştirerek sonuçlarını hemen öğrenmeniz mümkün olmaktadır.