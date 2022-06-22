İsrailli Yerleşimci Filistinli Adamı Bıçaklayarak Öldürdü

Filistin Yönetimi Sağlık Bakanlığı'na göre, Batı Şeria'nın merkezi işgal altındaki Salfit bölgesindeki Iskaka köyünde İsrailli bir yerleşimci tarafından bıçaklanarak öldürülen bir Filistinli öldü.

Resmi Filistin haber ajansı Wafa'nın bildirdiğine göre, sağlık yetkilileri kurbanı Salı günü göğsüne aldığı ölümcül bir bıçak yarasına yenik düşen 27 yaşındaki Ali Hassan Harb olarak tanımladı.

Yerel kaynaklar, İsrailli yerleşimcilerin özel mülk üzerine çadır kurarak Filistin köy arazisini ele geçirmeye çalışmasının ardından bir tartışmanın çıktığını söyledi.

Sağlık bakanlığından yapılan açıklamada, Harb ve diğer sakinlerin müdahale ettiği ve İsrailli bir yerleşimcinin genç adamı bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi.

Batı Şeria'daki İsrail polisi cinayetle ilgili soruşturma başlattıklarını söyledi. Filistinli bir adamın bıçaklandığını doğruladılar, ancak saldırıyı kimin gerçekleştirdiğinin belirsiz olduğunu iddia ettiler.

Times of Israel'e göre polis, sağlık görevlilerine atıfta bulunarak, "Polis güçleri, yaralı bir Filistinlinin ciddi bir durumda, görünüşe göre bir bıçak yarasından tahliye edildiği olay yerine geldi" dedi.

Polis, "Bu aşamada bıçaklayanın kimliği belirsiz" dedi. Hemen tutuklama yapılmadı.

yerleşimci şiddeti

İsrailli insan hakları grubu Yesh Din yaptığı açıklamada, adamın ailesiyle birlikte özel arazideyken İsrailli bir yerleşimci tarafından bıçaklandığını söyledi.

"Yerleşimciler olay yerine gelerek çadır kurmaya çalıştı. Sürtünme başladı ve yerleşimciler yeri terk etti. Hemen ardından olay yerine askerler geldi ve daha sonra yerleşimciler geri döndü” dedi.

Örgüt, yerleşimcilerin geri dönmesinin ardından yeniden şiddet olaylarının patlak verdiğini ve “bir yerleşimcinin bıçak çekerek genç adamı bıçaklayarak öldürdüğünü” söyledi.

Yerel yetkililer, İsrailli yerleşimcilerin bölgede yaklaşık 40 Filistinli tarafından taş ve sopalarla saldırıya uğradığını bildirdi.

Nablus'un güneyindeki büyük İsrail yerleşimi Ariel, bıçaklamanın meydana geldiği Iskaka'ya yakın bir yerde bulunuyor.

Yaklaşık 500.000 Yahudi İsrailli yerleşimci, işgal altındaki Batı Şeria'ya dağılmış, çoğu tamamen inşa edilmiş ve şimdi banliyölere veya küçük kasabalara benzeyen 130'dan fazla yerleşim yerinde yaşıyor. İsrail askeri yönetimi altındaki Batı Şeria'da yaklaşık üç milyon Filistinli yaşıyor.

Batı Şeria'daki Yahudi milliyetçi şiddetini izleyen Yesh Din, İsraillilerin 2005 ile 2019 yılları arasında Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin polis soruşturmalarının yüzde 91'inin iddianame olmadan kapatıldığını söyledi.

Son yıllarda Filistinlileri ve İsrailli aktivistleri hedef alan yerleşimci şiddetindeki artışa, genellikle yerleşimcilerin yanında yer alan veya aktif olarak destekleyen İsrail güçleri eşlik ediyor.