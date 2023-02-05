Denizbank'ta bu haftaya özel kampanya başladı... Banka önünde kuyruklar oldu, 60.000 TL ve üzerinde ödeme veriyor

Denizbank üzerinden yeni hafta için başlatılan kampanyada 60000 TL ve üzerinde nakit kullanacak olan kişilere duyuru paylaşıldı. Denizbank, yapmış olduğu yeni kampanya ile birlikte vatandaşları 24 ay vadeli 60000 TL'ye kadar kredi ödemesi vereceğini duyurdu. Denizbank, internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden başlatılan bu duyuruda, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 3 ay ertelemeli kredi ödemesi verileceği açıklandı.

Denizbank, ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde ihtiyaç kredisini hesaplarına yatırarak kullanmak isteyen vatandaşlara, Denizbank, mobil uygulaması üzerinden kredi ödemesi verilecektir. Denizbank, mobil uygulaması üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz ihtiyaç kredilerinde 3 ay ertelemeli kredi ödemesi, sizlere hızlı bir şekilde verilecektir.

Denizbank kredi kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirerek, kredi alacak olan tüm bireysel müşterileri için 18 yaşından büyük olmasının kredi notu uygun olması durumunda SMS ile de kredi başvurusu yapmanıza olanak sağlıyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazdıktan sonra 32 80 numarasına bu mesajı gönderin. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girdikten sonra başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde ihtiyaç kredisi ödemeleri hemen aynı gün içinde sizlere hesaplara yatırılarak kullandırılır. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvuru şartlarına uygun olan vatandaşların mobil uygulamalar üzerinden de 7 gün 24 saat, kredi alabileceğini söyleyebiliriz.