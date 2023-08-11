Milyonlarca çalışanın uzun süredir beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası nihayet çıktı! Bu müjdeli haberle birlikte emeklilik hayali kuranların başvuruları hızla başladı. EYT'liler emekliliklerine kavuşurken, işverenler de emeklilere ödeyecekleri kıdem tazminatlarını karşılamak için Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli yeni bir kredi paketine yöneliyor. İşletmelerin finansal zorluklarına çözüm olacak bu yeni destek, ekonomik rahatlama sağlamayı amaçlıyor.

EYT Destek Paketi Güncellendi

EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, KOBİ'ler için başlatılan KGF destekli EYT kredisi programı daha geniş bir kapsama yayıldı. Ancak ticari olmayan kuruluşlar, kaynak bulma konusunda zorluklar yaşamaya başladı. Bu kuruluşlar, emeklilere kıdem tazminatı ödemesi yapabilmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

Müjdeli haber ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteği kapsamında başlatılan EYT Destek Paketi'ni güncelledi. Yapılan değişiklikle birlikte, vakıf, vakıf üniversitesi, dernek, iktisadi işletmeler ve ticaret odaları gibi kuruluşlar da KGF destekli EYT kredi paketinden faydalanabilecekler. Bu haber, esnaf odaları ve Ticaret Bakanlığı'na da iletilerek destek sağlanacak kuruluşlarının geniş bir yelpazeyi kapsamını genişletmiş oldu.

Gelecekte, esnaf odaları ve birlikler, kıdem tazminatları için KGF destekli EYT kredi paketi talebinde bulunabilecekler. Bu taleplerini Halkbankası ve diğer kamu bankalarından çözüm alarak gerçekleştirebilecekler. EYT yasasının çıkmasının ardından artan emeklilik talepleri, özellikle kıdem tazminatını önceden hesaplamayan KOBİ'leri zor durumda bıraktı. Bu nedenle, KGF destekli EYT kredi paketiyle işletmelere sağlanacak destek büyük bir öneme sahip.

KGF Destekli EYT Kredi Paketi: İşletmeler İçin Büyük Fırsat

KGF destekli EYT kredi paketi, KOBİ'ler ve ticari olmayan kuruluşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Bu destek sayesinde, işletmeler emeklilere kıdem tazminatı ödemeleri konusunda daha kolay bir süreç geçirebilecekler. Hem emeklilik hakkına kavuşan EYT'liler için hem de işletmeler için ekonomik rahatlama sağlayan bu destek, iş dünyasında olumlu bir etki yaratacak gibi görünüyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının çıkmasıyla birlikte işletmelerin ve emeklilik hayali kuran bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir destek mekanizması devreye alındı. KGF destekli EYT kredi paketi, işletmelere finansal rahatlama sağlamayı amaçlıyor ve bu sayede hem emeklilik süreci daha kolay hale geliyor hem de iş dünyasına olumlu bir ivme kazandırıyor. Detaylar ve başvuru süreci, ilgili bankaların resmi kanalları üzerinden öğrenilebilir.