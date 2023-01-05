Nakit İhtiyacı Olanlara Gelir Belgesiz Kredi Alabilecek! İnternetten Hemen Başvuru İmkânı!

Bankalardan müşteri kazanmak adına müjdeler ardı ardına geliyor. Finansal yönden yıpranan vatandaş, nakit ihtiyacı için bankaları kullanıyor. Bankalar bu noktada eline taşın altına koyarak vatandaşın kredi taleplerini hızlı bir şeklide yerine getirmek için kampanyalar yürütüyor. Kredi talebinde bulunan vatandaşlar için belgelerde değişiklik yaptı.

Bazı banklalar ekonomik sıkıtılar nedeni ile gelir belgesi kredi imkânı sağlıyor. Bu vatandaşlar için ne anlam ifade ediyor? Vatandaşlar gelir düzeyi için maaş bordrosu, imza sirküleri, emekli maaş cüzdanı gibi belgeleri beyan etmeksizin başvuruda bulunabilecek. Hangi bankalar belge ihtiyacı duymadan bireysel ihtiyaç kredisi veriyor? Merak edilen soruların cevapları haberimizde…

Nakit ihtiyacı hissedildiğinde, banka şubelerinde sıra beklemeye gerek kalmıyor. Bankalar müşterilerinin mağdur olmaması için bireysel ihtiyaç kredisinde gelir belgesi için koşulları kaldırdı. Bu bankalardan kredi kullanmak isteyen kişiler gelir belgesi beyan etmeden hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilecek.

Kredi talebinde bulunan vatandaşlar, kazançlarını yönelik belgeleri bankalara beyan etmeleri gerekiyordu. Talep edilen belgeler, kişinin mesleğine göre değişiyor. Kamu işçisi olan kişiler maaş bordroları ve imza sirkülerini, serbest meslek erbabı olan kişiler ise vergi levhalarını, ticaret sicili gazetelerini, emekli olan vatandaşlar ise emekli maaşı cüzdanlarını gelir belgesi olarak bankalara ibraz ediyor. Bu talepler artık kalkmış durumda.

Gelir Belge Olmadan Kredi İmkânı

Günümüzde artık bazı bankalar online olarak başvuru imkânı tanıyor. Şubeye gitmeden hızlı bir şeklide bireysel ihtiyaç kredisi için başvuru yapılabiliyor. Kredi notu yeterli olması halinde bankalardan gelir belgesine gerek duyulmadan internet üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Gelir Belgesiz Kredi Alımı

Önceki zamanlarda kredi kullanımında her hangi bir olumsuz durum yaşamayan düzenli ödeme yapan kişilerin kredi notu yüksek oluyor. Online başvuru yapılması halinde 10 bin liraya kadar bireysel ihtiyaç kredisi kullanılabilir. Kredi kullanmak isteyen kişi aktif olarak çalışmıyor ise, geri ödeme yapabileceği tutarı belirlemek için belgelendirme gerekiyor. Belgelendirme sürecinde kişinin kendisine ait konut, otomobil veya teminat gösterebileceği varlıklara sahip olması kredinin onaylanması için yeterli sayılıyor.