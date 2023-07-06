Emekli olan kişilere müjdeli bir haber geldi! Bankalar aracılığıyla 4.200 TL tutarında ödemeler başladı. Son dakika açıklamasıyla duyurulan bu ödemeler, emeklilere destek olmayı hedefliyor. Bankalar tarafından yapılan açıklamada, 3.000 TL nakit kredisi onaylanan kişilere ek olarak 1.200 TL nakit avans verileceği belirtildi.

Emekli maaşını alanlar, kendi bankalarından bu kampanyaya başvurabilirler. Son dakika haberine göre başvurular başlamış durumda. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları, en çok başvurunun yapıldığı bankalar arasında yer alıyor.

Ziraat Bankası Emekliye Ödeme İmkânı Sağlıyor

Ziraat Bankası, bu kampanya kapsamında ödemelerin yapılacağını duyurdu. Uygun faiz oranlarıyla destek ödemeleri, bankadan maaş alan müşterilere verilecek. 4.200 TL tutarındaki ödeme, 3.000 TL kredi başvurusu yapılması durumunda onaylanırsa, ek olarak 1.200 TL nakit avans olarak ödenecek.

Daha önce Ziraat Bankası'ndan kredi kullanan kişilere ise ayrı bir kolaylık sağlanıyor. Destek ödemesinin tek şartı, maaşın Ziraat Bankası'ndan alınmasıdır. Başvurular, mobil uygulama üzerinden kolayca yapılabilmektedir. Banka şubelerine gitmeden 3.000 TL kredi için başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden yapılan başvurularda, 36 ay vadeli kredi imkânı sunulmaktadır.

Vakıfbank'tan 4.200 TL Kredi İmkanı

Kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank, kendi müşterilerine 4.200 TL tutarında ödeme sağlamaktadır. Uygun faiz oranlarıyla gerçekleşen kampanyada, 3.000 TL tutarındaki kredi onaylandığında ek olarak 1.200 TL nakit avans verilmektedir. Banka tarafından başlatılan kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler başvurularını yapabilirler. Mobil uygulama üzerinden giriş yaparak başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra değerlendirmeye alınacaksınız. Onay alındığında kredinizi kullanabilirsiniz. Kredi kullanımında 36 ay vadeli seçenekler sunulmaktadır. İhtiyaçlarınızı karşılamak için kampanyaya katılabilirsinler.

Bu ödemeler, emekli olan kişilere ekonomik destek sağlamayı amaçlamaktadır. Başvuruların başlamış olması, emeklilerin hızlıca başvurularını yapabilecekleri anlamına gelmektedir. Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, bu kampanyaya yoğun başvuru alan bankalar arasında yer almaktadır.