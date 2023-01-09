SON DAKİKA... Emeklilere düşük faizli kredi için devam kararı! Bu ay sonuna kadar başvuru yapmanız yetecek!

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli şartlar uygun olmaları durumunda özel bankalar tarafından da kredi ödemeleri düşük faiz oranlarıyla birlikte verilmeye devam edecektir. Ocak ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kampanyalara katılmak isteyen kişilere hızlı bir şekilde sonuç verilmektedir. Emekli maaş alan tüm vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri halinde kredi ödemelerinden faydalanabilmektedirler.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşlara kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde hesaplara yatırılarak ödenmektedir.

Garanti Bankası üzerinden emekli Kredisi Kampanyası...

Garanti Bankası, emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlara yapmış olduğu kredi kampanyası ile birlikte adından söz ettirmeye devam etmektedir. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için bankaya gitmeden de işlem yapabilirsiniz. Garanti Bankası, mobil uygulamasını kullanarak düşük faizli kredi kullanabilirsiniz.

Emekli maaşını Akbank üzerinden alanlara kredi imkanı...

Emekli maaşınızı, Akbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, sizlerde düşük faiz oranları ile birlikte 100000 TL'ye kadar kredi ödemesi alabiliyorsunuz. 24 ay vadeli kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlara Akbank, hızlı bir şekilde sonucu, Akbank Direkt uygulaması üzerinden vermektedir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında kredi ödemeleriniz hesabınıza yatırabilir ve hemen kullanabilirsiniz. Akbank, aynı zamanda cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da sizlere kredi imkanı sağlayan bankaların başında geliyor, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak, 4425 numarasına gönderin.