18 yaş üzerinde olup TC Kimlik numarası son rakamı 0-2-4-6-8 olanlara 77000 TL ödeme olacak

18 yaş üzerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için kampanya başlatan Denizbank ile birlikte, Finans Bankası yapmış oldukları bu kredi kampanyasında vatandaşlara hemen onay verecektir. Son zamanlarda yapılan ihtiyaç kredisi kampanyaları ile birlikte kredi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlara belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda kredi ödemeleri gerçekleştirecek olan bu iki banka üzerinden işlem yapabilirsiniz. Denizbank ve Finansbank üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin banka kredi puanı daha önceki banka, çalışmalarında, düzenli ödemeler yapmış olmaları durumunda 1400 ve üzerinde olması gerekiyor.

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu kolay bir şekilde yapılabilmektedir...

Denizbank, yapmış olduğu kampanyada, başvurularını almak isteyen tüm vatandaşlara 77000 TL kredi için SMS ile işlem yapıyor. Kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi aralarda boşluk bırakarak, 32 80 numarasına göndermeniz durumunda başvuru yaparsınız. Onaylanan kredi tutarı, sizlere hızlı bir şekilde verilir ve onaylanan bu tutar hesaplarımıza yatırarak ödeyebilirsiniz. Denizbank şubelerinden ve internet sitesi üzerinden de başvuru yapmanız mümkündür.

Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu...

77000 TL kadar kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan bir diğer banka ise Finansbank olmaktadır. 77000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunun 24 ay vadeli olarak kullanabilirsiniz. Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda bankadan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaktı, onaylanan tutarı da hemen aynı gün içinde hesabınıza yatıracaksınız.