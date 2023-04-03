Son Dakika: Emeklilere 50.000 TL Ödeme Verilecek! Emekli Maaşlarınıza Ek Olarak Bu Ödemeler Alınacak

50.000 TL'ye kadar emekli ödemesi alacak olan vatandaşlara verilecek olan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan emeklilere 50.000 TL ödeme 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak verileceği açıklandı. 50.000 TL nakit kredi ödemesini almak isteyen tüm emekliler PTT ve Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı almaları halinde nakit ihtiyaçlarını bu şekilde karşılayabilecekler ve ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabileceklerdir. PTT ve Ziraat Bankası yapmış olduğu emekli kampanyasında 50.000 TL ödeme olacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlemlerini gerçekleştiriyor ve ihtiyaç kredisi kullanmalarına olanak sağlıyor.

PTT ve Ziraat Bankası bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen tüm emekliler maaş müşterileri olmaları durumunda bu bankalar üzerinden kredi alabilmektedir ve ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler. PTT ve Ziraat Bankası üzerinden bireysel tüketici kredisi kullanmak istiyorsanız başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara 50.000 TL nakit kredi ödemesi hemen hızlı bir şekilde verilmekte olup ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanacak olan vatandaşların Bu banka üzerinden diledikleri zaman hesaplarına da ödemeler alabileceğini söylemek isteriz.

Ziraat Bankası üzerinden 50.000 TL kredi başvurusu banka şubeleri üzerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılabildiği gibi ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler verileceği açıklandı. PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak da başvurularını gerçekleştirebilir ve cep telefonları üzerinden atmış oldukları sms ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacaksınız.