Son Dakika: Emeklilere 2 Müjde Birden Geldi! Emekli Olan Kişiler Hesaplarını Kontrol Etsin

Emeklilere, bankalardan 2 farklı müjde geldi. Bankalardan gelen bu müjde ile birlikte artık emekliler de promosyon alabilecek ve acil ihtiyaçlarını için nakit avans sisteminden de yararlanabilecek. Bankalar, önümüzdeki hafta başından itibaren kredi haricinde nakit isteyen emeklerin hesaplarına artı para olarak avans limitlerini de yansıtacak.

Söz konusu fırsatlardan yararlanabilmek için bankadan emekli maaşı almanız yeterli olacak. Ayrıca, bankalar emeklilerin kredi notunu ve kredi sicilini de inceleyerektir. Tüm bunların yanı sıra Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ile başlayan bu kampanya fırsatına da diğer bankalar da katılmaya başladı.

Emeklilere Müjde Üstüne Müjde

Emekli maaşınızı hangi bankadan alırsanız alın, 3 yıllık taahhüt sözleşmesini imzaladıktan sonra SGK tarafından verilen promosyon ödemelerini alabileceksiniz. Ayrıca, geri ödemesiz olarak verilen bu promosyon ödemeleri, kişilerin maaşlarına göre hesaplanmakta ve yatırılmaktadır.

Emekli aylığı 1500 TL’ ye kadar olan kişiler 500 TL promosyon ödemesi alırken, emekli maaşı 1500 TL ile 2500 TL arasında olan kişiler ise 625 TL promosyon ödemesi alabiliyor. Tüm bunların yanı sıra emekli maaşı 2500 TL üzerinde olan kişiler ise 750 TL’lik promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Ayrıca Yapı Kredi Bankası 1750 TL, İş Bankası 1250 TL, QNB Finansbank 1500 TL ve Garanti Bankası da 1000 TL’lik promosyon ödemesi gerçekleştiriyor.

Emeklilere Ayrıca Nakit Avans da Verilecek!

Emeklilere verilen bir diğer büyük müjde ise hiç kuşkusuz avans limitleri oldu. Nakit avans sisteminden yararlanabilmek için bankanızın herhangi bir şubesine gidebilir ya da internet bankacılığını kullanarak nakit avans başvurusu yapabilirsiniz. Yapacağınız başvurunun kabul edilmesiyle birlikte alacağınız bu para, artı para olarak emekli maaşınızın üzerine yatacaktır.

Emeklilere bankalar, eskiden maaşlarının yarısı kadar nakit avans veriyordu. Fakat, yeni gelen müjde ile birlikte bu ücrette 10 Bin TL’ ye kadar yükseldi. Ayrıca, emekli maaşınızın üzerinde yatacak olan bu artı parayı de dilediğiniz zaman kullanabileceksiniz. Tüm bunların yanı sıra, nakit avans fırsatından yararlanan emekliler de çektikleri artı parayı 12 ay taksitle geri ödeyebilecek.