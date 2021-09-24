Devlet Desteği Sayesinde 70 Bin TL’ye Kadar Olan Borçlar Kapatılacak!

Kişilerin, zaman zaman banka ve kredi kartı borçları son derece yüksek olabiliyor. Yüksek olan borç miktarları nedeniyle de birçok kişi zor durumda kalabiliyor. Bu sebepten ötürü bankalar da müşterilerinin elini rahatlatabilmek için ara ara borç kapatma kredisi veriyor. Pandemi döneminde sık sık verilen borç kapatma kredisi kampanyalarının bir yenisi ise geçtiğimiz günlerde duyuruldu.

Vakıfbank 70 Bin TL Borç Kapatma Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır, Şartları Nelerdir?

Vakıfbank müşterileri, 70 Bin TL’ ye kadar borç kapatma kredisinden yararlanabiliyor. Yapacağınız başvurunun ardından banka sizlere ne kadar kredi verebileceğini söylüyor ve kredi kartı gibi banka borçları için verilen borç kapatma kredisini tarafınıza ödüyor. Tüm bunların yanı sıra, başvurunuzun onaylanması durumunda aynı iş günü içerisinde kredinizi de alabiliyorsunuz.

Vakıfbank üzerinden borç kapatma kredisi alacak olan kişilerin en az 6 aylık sigortası olmalıdır. Emekli maaşını Vakıfbank üzerinden alan kişiler de bu kampanya fırsatından yararlanabilmektedir.

Esnaflar ise vergi levhasını alarak Vakıfbank şubelerinden herhangi birine giderek başvuru işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca, Vakıfbank müşterisi olan kişilerin kredi kartı borçları ve kredi borçları için de ayrı bir kampanya yapılmaktadır. Bu kampanyadan yararlanabilmek için en yakın Vakıfbank şubesine gidebilir ve işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

İş Bankası 70 Bin Değerindeki Borç Transferi Kredisini Duyurdu

Sizlerde en yakın İş Bankası şubesine giderek 70 Binlik ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. 3 Ay ertelemeli şekilde alınacak olan bu kredinin vade oranı ise 36 ay olarak duyuruldu. İş Bankasında olan kredi kartı borçları ve kredi borçları için bu kampanyadan yararlanabilir, borçlarınızı ödeyebilirsiniz. Borç kapatma kredisi için başvuru yapan kişiler ayrıca nakit para alamamaktadır. Nakit para almak isteyen İş Bankası müşterileri, ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilmekte ve bu sayede nakit para alabilmektedir.

Şekerbank Borç Kapatma Kredisi Başvurusunun Şartları Nelerdir, Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Şekerbank, müşterilerine 70 Bin TL’ ye kadar borç kapatma kredisi veriyor. 36 ay vade seçeneği ile verilen bu krediden yararlanabilmek için maaşınızı Şekerbank’ a taşımalısınız.

Ayrıca en az 3 aylık sigortalı olan ve maaşını Şekerbank’ a taşıyan kişiler de bu kampanyadan yararlanabilmektedir. Tüm bunların yanı sıra kredi notu düşük olan ve bankalarla sıkıntısı olan kişiler de Şekerbank’ ın sunduğu bu krediye başvuru yapabilmektedir. Kredi başvurusu yapabilmek için en yakın Şekerbank şubesine gitmeniz yeterli olacaktır.