Son Dakika: Emekliler bir kereye mahsus olarak Mart ayında 16.500 TL ek ödeme alacaklar

Emekli sandığı, Bağkur ve SSK emeklilerine 16.500 TL ek ödeme yapılacak. Bunun haricinde emeklilere farklı kampanyalarda sunulacak. Emekliler yüksek enflasyondan dolayı borçlarını ödeyemez hale gelmişti. Maaş ödemesi daha almayan ve yeni emekli olanlarda ödemeler konusunda sıkıntıya düşüyordu. Tüm bu sebeplerden dolayı emeklilerle ilgili çalışmaların yapılması gerekiyordu. Konuyla ilgili yetkililer düğmeye basarak emekli olan ve maaşı henüz bağlanmayan kişilere kredi alma hakkı verilecek. Bu kişiler 10 maaşa kadar kredi alabilecekler.

Emekliler 10 Maaşa Kadar Kredi Çekebilecek

Emekliler 10 maaşa kadar kredi çekme hakkı kazandı. Ayrıca emeklilere 3 maaş ön ödeme gerçekleşecek. Emeklilere ek ödeme ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Konu tam olarak netleşmedi. Fakat emekli aylığını alamayan kişilerin yazılı müracaat kapsamında kredi alabilecek. Bu durum yeni emekli olanlar için çok sevindirici diyebiliriz. Aynı zamanda çekilen avanslar içinde faiz istenmeyecek.

Aynı zamanda emekliler, çektikleri avansında faizi ödemeyecek. Emeklileri rahatlatan bu uygulama tam not alıyor. Henüz resmi olarak açıklama yapılmadı fakat sosyal medyada böyle bir söylentinin çıkması emekliler tarafından büyük sevinçle karşılandı.

İlerleyen zamanlarda emeklilere bu ödemeler yapılırsa cepleri büyük ölçüde rahatlayacak. Böylelikle yüksek miktarda kredi kullanabilecekler. Düşük maaşlı emeklilerinde ihtiyaçlarını daha kolay giderebilecekler.

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