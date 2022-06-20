Son Dakika: Emekli vatandaşları sevindiren haber Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi

Erdoğan'dan Emeklileri Sevindirecek Haber! Emekli vatandaşları sevindiren haber Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Kamu bankası olarak hizmet veren bankalar tarafından yapılan duyuruda emekli vatandaşlara devlet destekli ihtiyaç kredisi verilecek.

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için uygulamaya koyulacak olan kampanyalarda kamu bankaları üzerinden işlem yapılabilecek. Başvuru yapabilmek için bazı koşulları yerine getirmeleri gerekir. Şartların karşılanması durumunda 3 bankadan istenilen kredi çekilebilir. Emekli maaşlarını kamu bankalarından birine getirmeleri halinde kredi istenilen zamanda kullanılabilecek.

Emekli maaşlarını kamu bankalarından birinden alan vatandaşlar bankaya gitmeden mobil uygulama üzerinden devlet destekli kredi ve nakit avans kredisi başvurusu yapabilecek. Cumhurbaşkanı tarafından verilen müjde sonrası, ihtiyaç kredisine başvuru yapacak vatandaşlar daha önce kredi onayı alamayanlara imkân tanınmıyordu. Nakit kredi kullanmak isteyen emekli vatandaşlar artık borç kapatma kredisi ile birlikte ihtiyaç kredisi de yeniden kullanıma açıldı.

Vatandaşlar, Bankalardan Nasıl Kredi Talebinde Bulunacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından emekli vatandaşlar için müjdeli haberler peş peşe geliyor. Emekli vatandaşlar kamu bankalarından kredi çekmeleri için öncelikle bu bankalarda hesaplarının bulunması gerekir. Hesapları üzerinden alacakları internet şifresi ile banka şubelerine gitmeden mobil uygulama üzerinden başvuru yapabilecekler.

Başvuru yapmaları halinde banka, internet üzerinden 50 bin liraya kadar varan tutarlarda 36 aylık vade seçeneği ile kredi imkânı sağlarken ilk taksit ödemesinde 3 aylık bir erteleme fırsatı sunuyor.

50.000 bin liralık tutar ile 36 aylık vade seçeneği kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle ilk ödemede 3 aylık erteleme fırsatı vatandaşlar tarafından memnuniyet ile karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen müjdeli haber sonrası emekli vatandaşlar kamu bankalarına hücum etti. Her seferinde emekli vatandaşları sürekli olarak düşünen kamu bankaları Cumhurbaşkanı tarafından verilen müjde ile tekrar kampanya başlattı. Haberin ardından kamu bankaları yüksek limitli ihtiyaç kredisi konusunda kapıların vatandaşlara açtı. Uzun vade seçenekleri ve erteleme imkânı ile kampanya başlatan bankalar müşterilerden gelen talepleri karşılamaya çalışıyor.

Emekli maaşlarını kamu bankalarına taşıyan ve kamu bankası üzerinde hesabı bulunan vatandaşlar başvuru yapmaları halinde kredi imkânından faydalanabilecek.