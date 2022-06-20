Denizbank Ev Hanımlarına Ödeme Yapıyor! SMS İle Başvuru Yaptırıyor

Denizbank üzerinden ev hanımı olan ve SMS ile başvuru yaparak ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara müjdeli haberi resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Denizbank, ev hanımı olan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyada 55000 TL'ye kadar 24 ay vadeli, 50000 TL'ye kadar ise 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacağını açıkladı. Banka kredi puanına göre işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşların hızlı bir şekilde kredi başvurularını cep telefonları üzerinden SMS atarak veya banka şubelerine giderek de yapabilecekleri açıklandı. Uygun faiz kullanmak isteyen kişiler kredi puanı yüksek olması durumunda, Denizbank üzerinden işlem yapabilmektedir. Sizlere şimdi Denizbank'ın ihtiyaç kredisi başvuru şartları ile birlikte SMS ile hızlı bir şekilde nasıl kredi onayı alabileceğiniz hakkında bilgileri verelim. Bu kampanyaların, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız, Denizbank'ın resmi internet sitesine girerek hem faiz oranlarını hem de kampanya hakkında bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

Denizbank kredi şartları...

Denizbank üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşların, 18 yaşından büyük olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların kredi başvurusu yapmaları için 1300 ve üzerinde kredi puan olması gerekiyor.

Cebimde kredi kampanyasına katılarak SMS ile başvuru yapmak istiyorsanız ücretli bir mesaj atmanız gerekiyor.

Denizbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda emekli maaşları bu banka üzerinden alınması gerekmektedir.

Sgk üzerinden sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ise son işyerlerinde 3 aylık sigortaları olmaları durumunda kredi başvurusunu yapabiliyor.

Bankalarda, kredi kullanıp icralık ve avukatlık olmanız durumunda ve kara listede olmanız durumunda sizlere kredi onayı verilemez.

Denizbank kredi başvurusu...

Denizbank kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirmeniz gerekiyor.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 32 80 numarasına gönderin.

Denizbank üzerinden yapılan 32 80 numarası üzerindeki mesaj ile birlikte, cebimde kredi kampanyasına katılmış olacak ve onaylanan tutarı aynı gün içinde banka şubelerine giderek, kimlikle kullanabileceksiniz.

Sms ile kredi başvurusu yapmak istemeyen kişiler, Denizbank'ın resmi internet sitesine girerek buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da ihtiyaç kredisi işlemlerini başlatabiliyor .

Denizbank, mobil uygulamasını kullanan vatandaşlar ise şubelere gitmeden mobil uygulama üzerinden kredi kullanabilmektedirler.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan kredi başvurularında, onay alan vatandaşlar ile birlikte SMS ile kredi başvurusu yaparak onay alan vatandaşlar, aynı şartlar dahilinde, şubelerden kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz kredi kullanabilir.