SON Dakika: Emekli üzülmesin diye devlet destekli 35.000 TL ödeme olacak! Müjdeli haberi genel müdür duyurdu! Emekliler üzülmesin diye yapılan bu kampanyada son dakika haberi geldi. Emekli olan vatandaşlara devlet destekli olarak kredi verecek olan bankaların listesi yayınlandı.

Ziraat Bankası

Vakıfbank

Halkbank

PTT

üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kredi kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını internet üzerinden ve banka şubelerinden yapacak olan kişiler, PTT üzerinden başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, emekli maaşını PTT üzerinden alması gerekiyor. Ptt ayrıca emekli olan vatandaşlara cep telefonları üzerinden SMS atarak ta nakit kredi başvurusunda bulunmalarına imkan sağlıyor.

Emekli vatandaşlara verilen 1100 tl emekli ikramiye, sonrasında, emekliler bayramda nakit ihtiyaçlarını, bankalardan kredi alarak gidermek istiyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, devlet bankaları üzerinden devlet destekli olarak kredi imkanından faydalanabilirsiniz.

Başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, daha önce bankalardan kredi kullansalar bile 35000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyorlar.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, 35000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsa, en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte kredi başvurusunda bulunabilir, sonucunu da hemen banka şube yetkisinde görebilir. Sadece emekli olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada ilk taksit ödemesinde 90 gün kadar erteleme yapabilir, Ramazan Bayramı öncesi çekeceğiniz bu kredilerde, Kurban Bayramı sonrasında ödemelere başlayabilirsiniz.

Ptt üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar ise cep telefonlarını SMS kısmına girerek PTT yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına gönderebilirler. Ptt, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, ayrıca, maaşları bu bankada olması durumunda ve daha önce kredi almamış olması durumunda da 80000 TL'ye kadar PTT ile aktif Bank'ın anlaşmalı olduğu Emekli Kredisi kampanyasına katılabiliyorlar. Sizlerde bu kampanyalara katılarak, hızlı birşekilde düşük faiz oranları ile emekli kredisi kullanabilir, emekli maaşlarınızı bankalara taşıyarak daha yüksek limitlerde de nakit kredi kullanabilirsiniz.