Denizbank 30 Nisan Cumartesi Günü (Evet Yanlış Duymadınız, Hafta Sonu) Nakit Dağıtacak! Kimler Alabilecek?

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, cumartesi günü bile başvurularını gerçekleştirerek, hemen işlem yapabilir ve nakit kredi kullanabilir. Denizbank, Ramazan Bayramı için yapmış olduğu bu kampanyada hafta sonuda kredi onayı vermektedir.

50000 TL kadar verilecek olan bu kredilerde banka şartlarına uygun olan vatandaşlar için 36 ay vadeye kadar işlem yapılmaktadır. Denizbank üzerinden, haftasonu kredi kullanabilmeniz için bu bankada bir hesabınızın olması ve banka hesabınız üzerinden internet şifresi oluşturmanız gerekmektedir.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden web Twitter hesabı üzerinden yapılan kampanya duyurusunda, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere gelir belgesiz olarak 50000 TL'ye kadar onay verileceği ve bu kredi başvurusunu SMS ile yapılacağı açıklandı. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu hemen öğrenebilirler.

Denizbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler kendi cep telefonları üzerinden ücretli bir mesaj atarak bu bankanın yapmış olduğu 50000 TL'lik kredi kampanyasına katılabiliyor, cep telefonunuz üzerinden ücretli bir mesaj atacaksınız. Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına göndermeniz durumunda banka sizin kimlik numaranız üzerinden sorgulama yaparak sizlere ne kadar kredi onayı verdiğini gösterir.

Cep telefonunuz üzerinden yapacağınız kredi başvurusu sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucunu verir, onaylanan tutarı banka hesabınız var ise cumartesi günü hemen, Denizbank, mobil uygulaması üzerinden kullanabilir veya bayram sonrası kimliğiniz de banka şubesinden alabilirsiniz.

Denizbank, sadece SMS ile değil, internet sitesi üzerinden müşteri hizmetleri numarası üzerinden de bankanın ATM üzerinden de başvurusunu gerçekleştirmektedir. Denizbank üzerinden sorunsuz bir şekilde 50000 TL kredi kullanacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemesinde 90 gün kadar erteleme yapacak ve banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda bu bankadan istedikleri zaman onay alacaklardır.