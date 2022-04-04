Son Dakika: Emekli olan kişilere 9999 TL Ödeme Haberi Var! Kimler alıyor? Emekli olan kişiler, 9999 TL ödeme almak istiyorlarsa hangi bankalar üzerinden başvuru yapılacağı açıklandı. Nakit ihtiyacı olan emekliler için başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi olarak işlem yapılacak ve sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verilecek. Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden yapacağınız bu başvuru ile birlikte daha önce banka üzerinden kredi alsanız bile sizlere 9999 TL ödeme yapılacaktır. Kamu bankaları ve özel bankaların başlatmış olduğu bu kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, hızlı bir şekilde sonuç alabilecektir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda emekli maaşına almanız yeterli olmaktadır.

Ziraat Bankası

Emekli Bankası, dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk banka olan ve kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte bütün vatandaşlara hızlı bir şekilde nakit imkanı sağlamaya devam etmektedir. Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlar, 9999 TL ödeme için başvurularını internet bankacılığı üzerinden müşteri hizmetleri numarası üzerinden veya bankanın şubeleri üzerinden istedikleri zaman yapabilmektedirler.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası, sizlere destek olarak hızlı bir şekilde sonuç verecek ve vermiş olduğu bu ihtiyaç kredilerinde 36 ay vadeye kadar işlem yapmanıza olanak sağlayacaktır. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, Ziraat Bankası şubelerine giderek hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabilir. Ziraat Bankası haricinde diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de başvurularınızı gerçekleştirerek hızlı bir şekilde sonuç alabiliyorsunuz.

Emekli maaş almış olduğunuz banka şubesi üzerinden emekli maaşı, hesabınız aracılığı ile internet bankacılığı şifresi oluşturabilir ve oluşturmuş olduğunuz bu şifreyle birlikte 7 gün 24 saat nakit kredi başvurusunu internet bankacılığı üzerinden yapabilirsiniz. İnternet bankacılığı şubesi üzerinden yapacağınız başvurular ile birlikte banka onay vermesi halinde hemen bu parayı kendi hesabınıza yatırmanız mümkün olmaktadır.