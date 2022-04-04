Cumhurbaşkanı İmzaladı! Nakit ihtiyacı olanlara 5000 TL Ödeme verilecek! Bayrama Kadar Alınacak. 5000 TL ödeme almak isteyenlere sonuç hemen verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından da kamu bankaları aracılığıyla verilecek olan bu kampanyanın duyurusu daha önceki günlerde yapılmıştı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılacak olan kampanya ile birlikte bankalardan nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlara, şartsız bir şekilde 5 bin TL kadar ödeme verilecek. Verilecek olan bu ödemeler, devlet destekli olacak ve sizlere hızlı bir şekilde sonuçlandırılacak. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda acil kredi kullanacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğreneceklerdir.

Ziraat bankası nakit kampanyası

Ziraat Bankası üzerinden acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar başvurularını yapmak istiyorlarsa, bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan işlem yapabilecek. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler kimlikleri ve gelir belgelerini yanında götürmeleri yeterli olmaktadır. 5000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi kullanacak olan kişilerin banka hesabı olması ve bu bankadan maaş alması şarttır. Ziraat Bankası, devlet destekli olarak vermiş olduğu bu kredilerde, ayrıca mobil uygulama üzerinden de destek vermektedir.

Vakıfbank nakit kampanyası

Bir diğer kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden de devlet destekli olarak 5000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak nakit kullanabilirsiniz. Acil nakit ihtiyacınızın olması durumunda size en yakın Vakıfbank şubesine giderek veya bankanın internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir veya kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bireysel ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olması, emekli olması veya devlet memuru olması durumunda kredi başvurusu yapabileceğini söyleyebiliriz.

Halkbank nakit kampanyası

Halkbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise ek kredi kullanmak istiyorlarsa en yakın banka şubesine kimlikleriyle birlikte gidebiliyor. Devlet destekli olarak kredi verecek olan Halkbank'ın yapmış olduğu bu kredi kampanyasında mini Kredi adında bir işlem yapacak ve sizleri hızlı bir şekilde sonuç verecektir. Devlet bankası olan Halkbank üzerinden başvuru yapacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda emekli maaşlarını bu banka üzerinden almaları yeterli olacaktır.