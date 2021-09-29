Son Dakika: Emekli Olan Kişilere 355 TL İntibak Zammı Geldi Mi?

355 TL İntibak Zammı Emeklilere Geldi Mi?: Son yaşanan gelişmelerin ardından ülkemizdeki emeklilerin gözü kulağı intibak zammına çevrilmiş durumda. 355 TL tutarında maaşlarda artış olup olmayacağı konusunda milyonlarca emekli araştırmalarına devam ediyor. 1 Ekim tarihinden itibaren Meclis’te yeni dönemin başlayacak olması, intibak konusunun yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Milyonlarca emekli tarafından intibak zammı hakkındaki beklentileri devam ediyor. Prim ile çalışma sürelerinin aynı olmasına karşın 2000 yılından önceki sürede emekli olanların daha fazla maaş almasından dolayı mevcut yaşanan farkın intibak zammı ile kapatılması durumu konuşulmaya devam ediyor.

İntibak Zammı Maaşlara Ne Kadar Yansıyacak?

1 Ekim tarihinden itibaren açılacak olan Meclis’te intibak yasası kabul edilmesi durumunda emeklilerin maaşlarına değişkenlik gösteren düzeylerde artış yapılması durumu değerlendirilmesi bekleniyor. 2000 yılından önce emekli olarak aylıklarını alan emeklilere 50 TL ile 355 TL arasında bir zam yapılmıştı.

Fakat 2 bin 500 emekli maaşlarının eksik şekilde bağlanmış olduğu daha sonraki süreçte fark edilerek, 22 bin TL tutarında ek bir ödeme gerçekleştirilmişti. 31 Aralık 1999 tarihinde emeklilik hak sahibi olan kişinin 1 Ocak 2000 tarihinde emeklilik kazanmış kişi ile aynı görevi yürütmüş olmasına karşın maaşları farklı bir konumdaydı. Söz konusu durum devreye girmesi beklenen intibak yasası ile düzeltilmesi hedefleniyor. Söz konusu gelişmeler emekliler tarafından merak içerisinde takip ediliyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, 2000 yılından sonra emekliliğe hak kazanmış olanların aleyhinde işleyen maaş farklarındaki durumun intibak yasası ile düzene sokulabileceğine dikkat çekerek, 300 TL gibi bir ortalamadaki farkın kapatılması adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup ile talepte bulunulduğunu belirtti.

Emekliler için yüzde 4 ile 5 arasındaki oranlarda ek ödemelerle ilgili de bir takım açıklamalarda bulunan Ergün, söz konusu oran oldukça düşük olduğunu ve bu oranın en az 10 seviyesine kadar yükseltilmesi gerektiğini savundu. Yüzde 10 oranına çıkartılmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisi olan kişilerdeki maaşlarda 361 TL, en yüksek maaş alanlardaki emeklilerde ise 602,87 TL tutarında artış görmüş olacaktır.