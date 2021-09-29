Son Dakika: Emekli Olanlara Ek Ödeme Müjdesi, Bu Ay ve Diğer Ay Hesaplara 3000 TL Yatacak

Emekliye son dakika müjdesi geldi. Son dakika haberine göre emekli olan kişiler, bankalardan 3000 TL'ye kadar şartlara uygunsa ek ödeme alacak. Emekli olan kişilere verilecek olan bu ek ödemeler için bankalar kampanya başlattı.

Bankalardan yeni bir ödeme kolaylığı daha geldi. Kamu bankaları başta olmak üzere diğer tüm bankalar üzerinden 3000 TL’ye kadar ek ödeme alabileceksiniz. 2000 TL ek ödeme almak isteyenler, başvuru yapması gerekiyor. Bankalar üzerinden yapılan bu ödemeler, son günlerde oldukça merak ediliyor. Birden fazla banka yaptığı duyuru ile birlikte, özellikle emekli maaşını alan kişilerin, emekli hesaplarına 3000 TL yüklüyor.

Emekli olan kişiler, acil para ihtiyacı olduğu zaman, kendi bankası üzerinden emekli kredisine başvuru yapıyor. Bu durumda kredi kullanıyor ve uzun vadelere bölerek, borcu bitirmeye çalışıyor. 3000 TL gibi düşük limitli işlemlerde bile bazen kredi almak durumunda kalabiliyoruz.

Bankalar bu durumun önüne geçmek için nakit avans limitleri hazırlıyorlar. Nakit avans limitleri üzerinden 3000 TL’ye kadar emekli maaşınıza ek ödeme alıyorsunuz. Bu verilen 3000 TL hiç kullanmazsanız, banka hesabınızda sizin kullanacağınız günü bekliyor. Kullanım yapmadığınızda ayrıca faiz de ödemiyorsunuz. 2000 TL kullanmak istediğinizde, kendi hesabınızdan para çeker gibi, bankanın size verdiği nakit limiti kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 3000 TL Ek Ödeme

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 3000 TL ek ödeme alabilmeniz için banka müşterisi olmanız gerekli. Çünkü ödemeler banka hesabınıza yapılacak. Başvuru yapmak istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden de işlem yapabilirsiniz. 3 kamu bankası üzerinden hesabı olan kişiler, hesabı olduğu bankanın internet bankacılığını kullanarak kredi başvurusunda bulunabileceklerdir. Ziraat Bankası gibi diğer iki kamu bankası da başvuru yapan kişilerin, sicillerine göre işlem yapacaktır. Emekli olan kişiler, emekli maaşına göre alacakları nakit avans ek ödemelerini istedikleri zaman kullanabilirler.

İş Bankası'da 3000 TL Ödeme Yapacak...

Şekerbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız banka sizlere 3000 TL’ye kadar nakit avans limiti açıyor. Genellikle banka aldığınız maaşın yüzde 75’ine kadar bu ödemeyi yapıyor. Banka üzerinden internet bankacılığı, ATM’ler ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden 3000 TL’ye kadar verilen bu nakit avans limitlerine başvurunuzu bırakabilirsiniz. Başvuru bıraktıktan sonra sizlere hemen sonuç verilecek ve bu sonuca göre işlem yapılacaktır. Şekerbank 3000 TL ödemeler için başvuru yapacak olan kişilere, düşük faizli kredi imkanı da ayrıca sunacaktır.