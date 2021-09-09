Camdaki Kız Dizisi 2.sezon 1.Bölüm Özeti

Birinci sezonunu Kanal D ekranlarında oldukça başarılı bir şekilde geçiren Camdaki Kız ismi televizyon dizisi projesi 2. sezonu ile de merak ediliyor. İlk sezonunda toplamda 9 bölümü ekranlara taşıyan proje, hikayesi ve oyuncu kadrosu ile hafızalara kazınmıştı 1. sezon çekimleri ardından bir süre ara veren dizi, oyuncuları yeniden bir araya geldi ve çekimlere de start verildi.

9 Eylül perşembe akşamında da yani bu akşam ikinci sezonunun birinci bölümünü yayın hayatına verecek olan Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu isminde iki başarılı oyuncu başrollerde bulunuyor. Camdaki Kız, usta isimleri oyuncu kadrosunda buluştururken 10. yeni bölümü ile de ekranlarda yer alacak. Yeni sezonu ile ilgili yayınlanan fragmanlar adeta magazin gündemine bomba gibi düşerken dizide yaşanacak gelişmeler de merak konusu oldu.

Feride'nin kızını aslında torunu olan Nalan'ı Sedat Koroğlu ile evlendirmesi ardından korse döneminin kapanması dizide bazı farklılıklara işaret etti. Geçtiğimiz sezonun son bölümünde Sedat Koroğlu ile dünya evine giren Nalan, evlenmesi ile artık annesinden fiziksel değil de ruhsal işkence görebilir. Bunun yanı sıra eşin Nalan'ın annesi Feride’nin sert tavırlarına maruz kalacak olan Sedat'ın nasıl davranacağı da tartışıldı.

Yeni sezonda oyuncu kadrosuna katılan Hayri karakterinin de hikaye üzerinde büyük etkisi olacağı hakkında konuşmalar gerçekleşti. Cihangir Ceyhan tarafından hayat verilecek olan Hayri karakteri yeni sezona 3- 4 bölüm sonra gelecek ve bu şekilde dizide tüm senaryo değişmiş olacak.

Camdaki Kızı Nalan'ın yeni sezonda korseden kurtulması büyük bir gelişme olarak görülürken Hayri karakteri de Nalan’ın hayatında önemli ve etkili bir isim olacak. Nalan, yeni hayatına başlayacak ve dizide entrikalar hazır bir şekilde bekleyecek. Bu akşam 2. sezonunun 1. bölümünü seyirci kitlesi ile buluşturacak dizi, merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.