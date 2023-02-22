Son Dakika: Emekli maaşları PTT’den alan herkes, ödeme alıyor, Başvuru yapan onay alıyor!

Emekli maaşlarını PTT'den alan herkes ödemeler alıyor ve başvuru yapanlar, onay alabiliyor.

Emekli maaş hesapları üzerinden yapılan ödemelerde, PTT üzerinden kredi kampanyaları son günlerde oldukça ilgi çekmektedir. Emekli maaşı alıyorsanız ve emekli maaş hesaplarınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, PTT üzerinden sizlerde hızlı bir şekilde işlem yapabilir ve nakit kullanabilirsiniz. Emekli maaşları PTT üzerinden olan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa banka müşterileri olmaları durumunda kredi ödemelerini hesaplarına yatırarak kullanabiliyorlar.

Ptt üzerinden verilecek olan emekli kredilerinden şartları uygun olan tüm vatandaşlara belirli şartlar dahilinde, ödemeler hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır. Ptt üzerinden emekli maaş alıyorsanız ve başvuru gerçekleştirmek istiyorsanız, maaş müşterisi olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli 50000 TL'ye kadar ödemeler gerçekleştirilmektedir.

Ptt, Emekli Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Ptt üzerinden emekli kampanyasına katılarak, başvuru gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar isterlerse banka şubesi üzerinden isterlerse de bankaya gitmeden SMS atarak, başvuru yapabiliyor.

Ptt vermiş olduğu bu kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin, özellikle de kendi banka müşterisi olması durumunda internet üzerinden de ödemeler vermektedir. Ptt ve aktif Bank arasında yapılan anlaşma ile birlikte kullandırılacak, emekli kredileri için emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlara SMS atarak da başvuru yapma imkanı sağlanacaktır.

Sms ile PTT üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndermeniz durumunda kredi başvurusunda bulunmuş olursunuz. Ptt, Emekli Kredisi, SMS ile onay alan vatandaşlar, en yakın PTT şubesine giderek kimlikleriyle birlikte nakit kredi kullanabilir.