6 Ay Sonra Başa Döndük! Dolar ne zaman duracak? Düşüş ne zaman

Doların freni patladı kimse önüne geçemiyor! Yeniden yükselişe geçen dolar herkesi yerle bir etti. 20 Aralık’ ta 18 liraya kadar çıkan dolar, kur korumalı mevduat sayesinde 11.50 – 12’ ye kadar düşmüştü. Fakat şimdi önüne geçilmiyor; hızla yükselmeye devam ediyor. Şimdi ise 17 lirayı geçen dolar daha da artış gösterecek. Maalesef bu sefer kur korumalı mevduat çare olamıyor. Dolar bugün de aynı şekilde yukarı doğru ilerlemeye devam ediyor. Doların bu kadar hızla yükselmesi akıllarda soru işareti bırakmasına sebep oluyor. Peki dolar neden bu kadar hızlı yükseliş gösteriyor?

Doların yükselişinin en büyük etkeni enflasyon oranlarından kaynaklandığı biliniyor. Beraberinde tarım dışı istihdam verileri de bunun üzerinde etkili olduğu düşünülmekte. ABD’ de kaydedilen yıllık enflasyon Mayıs ayında gerileme olmasına rağmen yıllık enflasyonun üzerinde kaldı. Piyasa beklentisinin üzerinde kalmasının nedeniyle dolarda herhangi bir düşüş yaşanmıyor. Ayrıca geçen hafta ABD’ de tarım dışı istihdam sebebiyle yükselme gösteriyor. 328 binlik piyasa beklentisinin üzerinde kalmasıyla artış gözlemlendi. Fed’ in gelecek toplantılarda daha agresif adımlar atacağına ve beklentiyi artıracağı düşünülmeye başlandı. Bu agresifleşme beklentisi ile doların artışını etkiliyor.

Doların Yükselmesinin Etkeni Nedir?

Yurt içi piyasaların yeni gündemi artık TL’ nin dolar karşısında değer kaybetmesi en çok konuşulan konulardan birisi olmaya başladı. Bu şekilde kademeli yükselişin muhakkak bir sebebi olmalı gözüyle pek çok kişi tarafından çeşitli araştırmalar ve yorumlar yapılıyor. Bunlardan biri de, üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan ikisinin kredi notumuzu “yatırım yapılamaz” seviyeye indirilmesinden kaynaklandığı ifade edilirken bunu etkileyen faktör ise yatırım yapan büyük fonların ülkeden çıkışı olmakta. Aralarında bulunan büyük fonlar yatırım yapılamaz notu olan ülkelere yatırım yapmıyor. Olan paralarını da geri çekiyor. Fon çıkışların bu hafta içerisinde görülmesinden sonra dolar hızla yükselmeye başladı. Dünya üzerinde dolar karşısında sadece TL değer kaybetmiyor. Gelişen para birimleri karşısında hemen hemen hepsi değer kaybediyor. Peki bu durum şimdiden niye birçok kişiyi düşündürüyor?

Dolar artışının sebebiyle ülkemizde birçok üründe de fiyat artışı görülüyor. Kiralarda da aynı şekilde yoğun bir artış beklenirken aynı şekilde benzin, motorin ve LPG’ de hızlı bir yükseliş gözlemlendi. Bu yükseliş gıda sektörünü de etkiliyor. Doların yükselmesi ile ülkemizde birçok fiyat artışını beraberinde getirdi. Bununla birlikte ülkemizde işsizlik ve fakirlik oranı da giderek artmaya başladı. Maalesef ki doların bu hızlı artışı TL’nin değer kaybetmesiyle ülkemizde ekonomik krizi de beraberinde getiriyor. Doların bu artışının devam edeceği yönünde ise pek çok düşünce yer alıyor.

Dolarda Düşüş Gözlemlenecek Mi?

Dolarda düşüş konusu gündemde yerini korurken dolarda düşüş olsa da ülkemizin ekonomisi ile çok fazla bir fark olmayacağında ifade ediliyor. Dolarda herhangi bir düşüş söz konusu olsa bile, yapılan zamlarda herhangi bir düşüş yoktu. Bu da ülkemizde sıkıntı çeken kişilerin daha fazla sıkıntı yaşamalarına sebep olurken ülkemizde aynı şekilde devam ediyor. Ekonomik kriz de beraberinde gelmeye devam ediyor. Bu sebeple de birçok insan belirli sıkıntılar çekiyor. Artık ev almak, araba almak hatta arabayla gezmek bile lüks sayılıyor. Doların bu artışı benzin ve motorini de etkiliyor. Bu nedenle de artık insanlar araba ile gezmek dahi istemiyor.

Kuru baskılamak amacıyla halk toplamda 48 milyar dolarını sattı. Aynı şekilde millet KKM’ ye para yatıranlara 146 milyar ödemesi gerekli. Yorumculara göre “Erdoğan hiç dokunmasaydı ne dolar 18 liraya kadar çıkacaktı, ne de enflasyon yüzde yetmiş üç olacaktı” deniliyor.