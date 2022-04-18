Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nakit İhtiyacı Olan Kişilere Hemen Ödeme Verilecek!" Kamu Bankaları Kolları Sıvadı! Devlet destekli olarak verilecek nakit ihtiyaçları için Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, kolları sıvadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından da duyurusu yapılan ve kamu bankaların düşük faiz oranlarıyla 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası bugün itibariyle başladı. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank gibi banka şubelerinden işlemlerini gerçekleştirerek başvurularını yapabilecek ve nakit kullanabilecek.

Devlet destekli olarak verilecek bu kredilerde 36 ay vadeye kadar sizlere en düşük faiz oranlarından yararlandırarak kredi imkanı sağlanmaktadır. Başvuru yapacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirmek için bankanın kredi politikalarına uygun müşteri olması gerekiyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda banka şubelerine giderek işlem yapacak olan kişiler kimlik ve gelir belgesiyle birlikte bu krediyi hemen kullanabiliyor.

Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşların bazı şartlar uygun olması durumunda kredi olacağını söylemek isteriz. Emekli maaşı ile kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını yapmak istiyorlarsa, emekli maaşlarını devlet bankalarına taşıması gerekiyor. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaşı olarak kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikten hemen sonra hesaplarına daha yüksek limitlerde de ödemeler alabiliyor. Emekli maaşınızı bu bankalara taşıdıktan sonra, ayrıca 750 TL'ye varan emekli promosyonundan da faydalanabilirsiniz.

Başvuru yapmak için size en yakın banka şubesine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 50.000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde banka 36 ay vadeli olarak sizlere ödeme tablosu oluştururken, ilk taksit ödemesini de Kurban Bayramı sonrası ödeme kolaylığı sağlayacaktır. Para ihtiyacı olan vatandaşlar, 50000 TL'ye kadar nakit ödemesi almak istiyorlarsa en yakın banka şubesine giderek bu kredileri istedikleri zaman kullanabilir ve diğer bankadaki olan borçlarını kapatarak borç transferi yapabilir.